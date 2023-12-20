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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hakem Halil Umut Meler'e sarıldı - Son Dakika
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hakem Halil Umut Meler'e sarıldı

MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın saldırısının ardından, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun stadyum koridorlarında Hakem Halil Umut Meler'e sarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hakem Halil Umut Meler\'e sarıldı
20.12.2023 - 17:27,
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MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın, Hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirdiği saldırının ardından, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, stadyum koridorlarında Meler'e sarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile yaptığı açıklamalara, Belözoğlu bugün antrenmanda yaptığı açıklamayla cevap verdi. Öte yandan saldırı günü olayların ardından soyunma odası koridorlarında Emre Belözoğlu ile Halil Umut Meler konuştuğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Belözoğlu'nun Meler'e sarılarak hakem odasına gittiği anlar yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hakem Halil Umut Meler'e sarıldı - Son Dakika
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