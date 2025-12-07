Emre Belözoğlu ile Selçuk İnan yenişemedi - Son Dakika
Emre Belözoğlu ile Selçuk İnan yenişemedi

07.12.2025 19:10
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor ile Kasımpaşa, 0-0 berabere kaldı. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

EMRE BELÖZOĞLU İLK MAÇINDA 1 PUAN ALDI

Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa kariyerine 1 puanla başladı ve takımı 14 puana yükseldi. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Kocaelispor, Süper Lig'deki puanını 19'a yükseltti.

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    fenerin kasımpasa ve hain selcukdan 6 puanı şimdiden garanti ama o ertırdıgın kufurlerın bedelını oduyeceksın selcuk ramspark da tüm ultraaslan sözü sana o küfürleri yiyeceksin 1 1 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel iyi teknik direktör degil başarısızlar halen neden bukadar kredileri var anlamıyorum o takım bırakıp başka takıma gidiyorlar İlhan palut çağdaş atan sergen Yalçın hatta Yılmaz Vural gittiği bütün takımlar olmasada bazen iyi şeyler yaptı takım seviyesini yukarı çekti bukadar fazla kredisi olmadı hiçbirinin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
