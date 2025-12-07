Emre Belözoğlu ile Selçuk İnan yenişemedi

Emre Acar:

Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel iyi teknik direktör degil başarısızlar halen neden bukadar kredileri var anlamıyorum o takım bırakıp başka takıma gidiyorlar İlhan palut çağdaş atan sergen Yalçın hatta Yılmaz Vural gittiği bütün takımlar olmasada bazen iyi şeyler yaptı takım seviyesini yukarı çekti bukadar fazla kredisi olmadı hiçbirinin