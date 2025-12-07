Emre Belözoğlu ile Selçuk İnan yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa kariyerine 1 puanla başladı ve takımı 14 puana yükseldi. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Kocaelispor, Süper Lig'deki puanını 19'a yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
