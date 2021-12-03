Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın ardından göreve getirilen teknik direktör Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekibe ilk transferini Fenerbahçe'den yapacak.

SİNAN GÜMÜŞ'Ü FENERBAHÇE'YE KAZANDIRMIŞTI

Fanatik'te yer alan habere göre; Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ü gözüne kestirdi ve Başakşehir kulübü devre arasında transfer için temaslara başladı. Genç teknik adam, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde Sinan Gümüş'ü Genoa'dan bedelsiz olarak Kanarya'ya kazandırmıştı.

İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'e istemesinin ardından Fenerbahçe de bu transfere olumlu bakıyor. Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş de Başakşehir'e gitmeye sıcak bakıyor.