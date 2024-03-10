MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Süper Lig\'de kalabilecek bir takımız

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de kalacaklarını düşündüğünü söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belözoğlu yenildikleri için çok mutsuz olduğunu ifade etti.
Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Emre Belözoğlu, "Bugün maçı isteyen bir Samsunspor vardı. Bu konumuz bu haldeyken bu performansı açıkçası beklemiyordum. Ama yine de ligin bitimine çok var. Alınabilecek 27 puan var. Herkesin puanı birbirine yakın. Buradan çok fazla şekilde üzgün ayrıldığımı söyleyebilirim. Ama her maçı da kazanabilecek, bu ligde kalabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ne olursa olsun önümüzde 9 tane maç var. Her puanın, her zerresine talip bir şekilde yolumuza devam etmek ve bugünkü performansı unutturmak adına mücadele etmemiz lazım. Bugünkü performans adına bütün camiadan, taraftarımızdan tüm samimiyetimle özür diliyorum. Samsunspor'u da tebrik ederim" dedi. - SAMSUN
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