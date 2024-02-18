- Emre Belözoğlu: "Zemin bir öncekiyle aynı"
ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ben geçmişle bir fark görmüyorum. Zemin bir öncekiyle aynı. İyileştirmek için emeği geçenlere teşekkür ederim ama zemin hala kötü" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, coşkulu bir taraftar önünde maça kötü başlamayı beklemediklerini söyledi.
"Sorumluluk benim"
Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu dile getiren Belözoğlu, "İç sahada zeminimiz kötü. Sorumluluk benim. Oyuncularımı iyi hazırladığımı düşünürken iki golle onlar da şok yaşadı. Galatasaray iyi bir takım. Samsunspor maçında da benzer bir sonuç yaşadılar. Basit hataları değerlendiren bir takım. Üzgünüm. Biz kendi gerçeğimizle mücadele etmek zorundayız. Bu takımı bir an önce rahata erdirecek bir pozisyona sokmak istiyorum. Lige konsantre olup daha sonra da kupada da iyi performans sergilemek amacımız" ifadelerini kullandı.
"Zemin bir öncekiyle aynı"
Eryaman Stadyumu zemini hakkında değerlendirmede bulunan Belözoğlu, "Ben geçmişle bir fark görmüyorum. Zemin bir öncekiyle aynı. Okan ağabey ilk defa oynadı. İyileştirmek için emeği geçenlere teşekkür ederim ama zemin hala kötü. 11-12 günlük arada biraz daha toparlayabilir" diye konuştu.
"Geçmişte oynadığı takıma karşı bir hata yapabilir"
Galatasaray'ın çalıştıkları yerden gol attığını belirten Belözoğlu, sarı-kırmızılı takımdan kiraladıkları Kazımcan Karataş'ın tribünlerden ve sosyal medyadan tepki gördüğü yorumları üzerine şu ifadeleri kullandı: "Taraftarımızın oyuncularımın son dakikaya kadar yanında olmasını istiyorum. Taraftarımızın bana gösterdiği ilgiyi hissediyorum. Kazımcan'a da sahip çıkmaları gerekiyor. Gencecik, tertemiz çocuklar. Sosyal medyanın ülkede vermiş olduğu zehirlenme çocukların üstünde baskı kuruyor. Hatalar olur, sorumluluk benim. Oyuncuya şans veriyorum ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. Geçmişte oynadığı takıma karşı bir hata yapabilir. Herkesin onuru var, hatayı bu tarafa çekmek doğru değil. Maalesef futbolculuk böyle bir meslek ülkede. Bununla savaşmayı öğrenecekler. Hiçbir oyuncumuzun hatasını söylemem, takım halinde kaybettik. Sorumluluk Emre Belözoğlu'nundur. Oyuncalarıma imada bulunulmasını kabul edemem. Başarı istiyorlar biliyorum. Onlara verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum. Kimin ne dediği umurumda değil, Ankaragücü taraftarı sahip çıksın yeter. Sosyal medyada genç futbolcular bu lağım çukurunun içinde beslenemezler, ellerinden geleni yapmalılar."
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