Emre Çolak, Süper Lig'in devi ile anlaştı

Geçen sezonun devre arasında imza attığı Karagümrük'le hikayesi yalnızca 4 ay süren Emre Çolak'ın Hatayspor serüveni de 5 ay sürdü. Kariyeri düşüşe geçen Emre, herkesi şaşırttı. 30 yaşındaki futbolcu, bugün resmen Başakşehir'in futbolcusu oldu.

1.5 YILLIK İMZA

Medipol Başakşehir, Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.