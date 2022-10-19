Emre Demir, Barcelona A Takım idmanında - Son Dakika
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Emre Demir, Barcelona A Takım idmanında

19.10.2022 16:24

- Emre Demir, Barcelona A Takım idmanında Ümit Milli Futbolcu Emre Demir, bugün yapılan Barcelona A Takım idmanında yer aldı.

- Emre Demir, Barcelona A Takım idmanında

İSTANBUL - Ümit Milli Futbolcu Emre Demir, bugün yapılan Barcelona A Takım idmanında yer aldı.

Barcelona, 23 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı Athletic Bilbao karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ümit Milli oyuncu Emre Demir, Barcelona A Takımı'nın bugün yaptığı antrenmanda yer aldı. 18 yaşındaki Türk yetenek, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona ile sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: İHA
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Emre Demir, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Demir, Barcelona A Takım idmanında - Son Dakika

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