Barcelona, 23 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı Athletic Bilbao karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ümit Milli oyuncu Emre Demir, Barcelona A Takımı'nın bugün yaptığı antrenmanda yer aldı. 18 yaşındaki Türk yetenek, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona ile sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: İHA

Emre Demir, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Emre Demir, Barcelona A Takım idmanında - Son Dakika

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