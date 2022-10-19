- Emre Demir, Barcelona A Takım idmanında
İSTANBUL - Ümit Milli Futbolcu Emre Demir, bugün yapılan Barcelona A Takım idmanında yer aldı.
Barcelona, 23 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı Athletic Bilbao karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ümit Milli oyuncu Emre Demir, Barcelona A Takımı'nın bugün yaptığı antrenmanda yer aldı. 18 yaşındaki Türk yetenek, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona ile sözleşme imzalamıştı.
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