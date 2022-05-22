SPOR Emre Demir Hedefim her zaman Avrupa'da oynamaktı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Yukatel Kayserisporlu futbolcu Emre Demir, Hedefim her zaman Avrupa'da oynamaktı. Zor zamanlar da geçti ama hiçbir zaman pes etmedim dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, futbolcular İlhan Parlak ve Emre Demir ile kulüp müdürü Kemal Onur Köroğlu, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinlikleri çerçevesinde söyleşiye katıldı. Kayserispor'un mali yapısının düzeldiğini ifade eden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hiç bir futbolcu gitmek istemiyor. İnşallah Kulübümüzün mali yapısı düzelerek devam eder. Sportif başarı olmadan hiçbir şey olmuyor. Benim hayalim Kayserispor'un hiç kimseden yardım almaya muhtaç olmayan, mali yapısını kendi kendime çevirebilen bir kulüp olması diye konuştu.

Kayserisporlu futbolcu İlhan Parlak ise Ben Yahyalı ilçesinde doğdum. Çocukluğumdan itibaren tek hayalim futbolcu olmaktı. Ortaokuldaki coğrafya öğretmenim teşvik etti. Ben de burada Sami Yangın Anadolu Lisesi'ni kazandım. Yaşımdan dolayı Kayserispor almadı. Erciyesspor'a gittim. Daha sonra milli takıma gittim. Geldiğimde profesyonel olarak Erciyesspor'da oynamaya başladım. Böylece profesyonel futbol kariyerim başladı. Perşembe günü kariyerimin en önemli maçına çıkıyorum dedi.

Son olarak konuşan Emre Demir de, 8 yaşımda buraya gelmiştim. Şimdi 18 yaşındayım. Hedefim her zaman Avrupa'da oynamaktı. Bunu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum Zor zamanlar da geçti ama hiçbir zaman pes etmedim ifadelerini kullandı.