Emre Kılınç, Başakşehir maçında cezalı - Son Dakika
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Emre Kılınç, Başakşehir maçında cezalı

01.05.2022 22:28
Emre Kılınç, Başakşehir maçında cezalı

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılamasında cezalı duruma düştü.

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılamasında cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aaholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 16. dakikasında sarı kart gören Emre, 36. haftada deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düştü. - İSTANBUL

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Galatasaray, Emre Kılınç, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Kılınç, Başakşehir maçında cezalı - Son Dakika


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