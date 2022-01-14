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Emre Kocadağ: Beşiktaş bu sene en fazla mağdur olan takım - Son Dakika

Emre Kocadağ: Beşiktaş bu sene en fazla mağdur olan takım

14.01.2022 23:48
Emre Kocadağ: Beşiktaş bu sene en fazla mağdur olan takım

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası siyah beyazlı takımın asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası siyah beyazlı takımın asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocadağ, " Hakem hataları bir şekilde insani hata olarak tolere edilirken, izleyerek bu pozisyonları es geçmek bir kasıt durumuna geldi. Bu konuda Beşiktaş bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu" dedi.

"VAR TARAFINDAN ES GEÇİLEN CİDDİ KARARLAR VAR"

Kocadağ, hakem hatalarına değinirken, "Aslında maç ile alakalı çok fazla konuşmayacağım. Oynayan oyuncularımızın emeğine sağlık. Teknik ekibimizi kutluyorum. Oyuncularımız bir emek sarf ediyor. Bu emek maalesef hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bugün bunu bir defa daha gördük. Sene başından beri maalesef bir yapı var. Haftalarda söylememize rağmen, başkanımız daha dün söylemesi, özellikle VAR'a dikkat çekmesi. VAR'da hata olmaz, VAR'da kasıt ararız demesi ve bugün gerçekten yine 1-0 kazanmamıza VAR tarafından es geçilen ciddi kararlar var. Maçın sonuca etki edecek kararlar var. Bugün Türkiye Kupası kura çekiminde de arkadaşlar sordu. Türkiye Kupası'nda bu aşamadan sonra VAR olacak dedi, ne diyorsunuz dedi. Bu aşamadan sonra gülüyoruz. Ligde VAR'ın uygulanması bir şey getirmiyor. Hakem hataları bir şekilde insani hata olarak tolere edilirken, izleyerek bu pozisyonları es geçmek bir kasıt durumuna geldi. Bu konuda Beşiktaş bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu. Burada hakemlik müessesesiyle alakalı bazı kararlar alınması arifesinde bazı şeyler oluyor. Başkanımızın önderliğinde sunulan bazı veriler var. Hakemlik müessesesinin düzelmesiyle alakalı bazı öneriler var. Bu tarz haftalardır tekrarla hataların Başiktaş'a karşı olması çok düşündürücü, manidar. Bizleri, yöneticileri, başkanları artık camialarıyla karşı karşıya gelme noktasına getiren bir durum var. Bundan federasyon da etkilenecektir. Federasyon başkanına, yönetim kuruluna sesleniyorum; sizler de bu durumdan mağdur olacaksınız. Bu saatten sonra artık son damla da taştı. Bizim hiçbir sabrımız yok. Bu konuda acilen federasyonunun hamle yapması lazım. Hakemlik müessesesiyle alakalı özellikle VAR ile alakalı, VAR'ın başındakilerle alakalı acil eylem planını ortaya koyması lazım. Bizim ofsayt golümüzün iptaline kadar VAR'ın olduğunu biz maçta göremedik. Orada devreye giriyor. Orada otomatik bir sistem çiziyor. VAR hakeminin kontörlünde olan bir hiçbir pozisyonda doğru bir sonuç alamıyoruz. Bunun son bulması gerekiyor. Bunun sonuçlarını bizler çektiğimiz kadar federasyon yetkilileri de çekecek. Buradan artık son çağrıyı yapıyoruz. Bir şekilde bu işin düzelmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. "GEREKLİ TEPKİLERİ KOYUYORUZ"Kocadağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin federasyon ile yapacağı görüşme için de, "Başkanımız federasyona iletecek. Bunları iletmek artık çözüm getirmiyor. Bu futbolun artık temiz oynanması, adil yönetilmesiyle alakalı bir durum. Maalesef bu sene bizim yaptığımız yatırımlar Beşiktaş'ın belki almış olabileceği bir şampiyonluk bu hakem hatalarından dolayı Beşiktaş'ı geri bıraktı. Bizim de kötü oynadığımız maçlar oldu. Hakem hataları da damga vurdu. VAR'dan verilmeyen gollerimiz, VAR'dan verilmeyen penaltılar, kırmızı kartlar Bunları görmemek için artık art niyetli olmak lazım. Artık bunu herkes görüyor. Burada başka bir şey var. Bunu çözecek olan federasyonun kendisi. Gerekli tepkileri koyuyoruz. Artık bunu bir şekilde çözecekler" diye konuştu.

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ -Emre Kocadağ'ın açıklamaları


- İstanbul
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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Emre Kocadağ, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emre Kocadağ: Beşiktaş bu sene en fazla mağdur olan takım - Son Dakika Spor


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