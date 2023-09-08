Fenerbahçe'nin Konferans Ligi ön eleme maçında Zimbru karşısında oyuna girdikten hemen sonra sakatlanan Emre Mor, takımın sonraki tüm karşılaşmalarını kaçırdı. Konferans Ligi'nde grup etabının kadrosunda yer almayan futbolcu, Adana Demirspor'a imza atabilir.
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosuna alınmadığı için büyük üzüntü yaşayan Emre Mor için Adana Demirspor devrede. İsmail Kartal'ın onay vermesi durumunda iki kulüp arasında transfer görüşmeleri başlayacak.
Emre Mor'un da Adana Demirspor'a gitmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor, bu maçlarda 6 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Son Dakika › Spor › Emre Mor, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı! Şimdi tüm gözler İsmail Kartal'a çevrildi - Son Dakika