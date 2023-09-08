Emre Mor, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı! Şimdi tüm gözler İsmail Kartal'a çevrildi - Son Dakika

Emre Mor, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı! Şimdi tüm gözler İsmail Kartal'a çevrildi

Son Güncelleme: 08.09.2023 09:53

Konferans Ligi kadrosuna alınmayan Emre Mor'a Adana Demirspor talip oldu. Avrupa'da forma giyemeyeceği için morali bozuk olan 26 yaşındaki futbolcu, Mavi Şimşekler'e sıcak bakıyor. İsmail Kartal'ın onay vermesi durumunda iki kulüp arasında görüşmeler başlayacak.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi ön eleme maçında Zimbru karşısında oyuna girdikten hemen sonra sakatlanan Emre Mor, takımın sonraki tüm karşılaşmalarını kaçırdı. Konferans Ligi'nde grup etabının kadrosunda yer almayan futbolcu, Adana Demirspor'a imza atabilir.

İSMAİL KARTAL ONAY VERİNCE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosuna alınmadığı için büyük üzüntü yaşayan Emre Mor için Adana Demirspor devrede. İsmail Kartal'ın onay vermesi durumunda iki kulüp arasında transfer görüşmeleri başlayacak.

9 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Emre Mor'un da Adana Demirspor'a gitmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor, bu maçlarda 6 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Mor, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı! Şimdi tüm gözler İsmail Kartal'a çevrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Mor, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı! Şimdi tüm gözler İsmail Kartal'a çevrildi - Son Dakika
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