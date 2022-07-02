Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi. - Son Dakika
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Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.

02.07.2022 16:34

Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fatih Karagümrük'te beraber çalıştığı Volkan Demirel hakkında konuşan genç oyuncu, "Hoca geldikten sonra yaptığımız ilk toplantıda bana sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi. Bana bu doğrultuda inanılmaz yardımcı oldu." dedi.

Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Emre Mor, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayı giydikten sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"BANA BU DOĞRULTUDA İNANILMAZ YARDIMCI OLDU"

Volkan Demirel ile geçen sezon birlikte çalışan Emre Mor yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel hoca geldikten sonra yaptığımız ilk toplantıda bana sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi. Bana bu doğrultuda inanılmaz yardımcı oldu. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Çok iyi bir insan." dedi.

"BEN KENDİMİ TANIYORUM VE BUNA HAZIRIM"

24 yaşındaki hücum oyuncusu ayrıca, "Çok gururluyum, çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'deyim. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım." ifadelerini kullandı.

"JORGE JESUS İŞİNİ CİDDİYE ALIYOR"

Emre Mor, yeni teknik direktörü Jorge Jesus hakkında ise "Yeni bir oyuncuyum. Hocamızın mizacı sert görünse de sevecen bir yanı var. Hoca işini ciddiye alıyor ve teknik taktik anlamında ne yaptığını bilen biri. Taktik toplantılara girdiğimde şimdiden çok fazla şey öğrendim." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi. - Son Dakika


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