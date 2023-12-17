 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emre Mor, lösemi tedavisi gören Ahmet Mete'ye milli takım forması gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Emre Mor, lösemi tedavisi gören Ahmet Mete'ye milli takım forması gönderdi

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, üç yıldır lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Ahmet Mete Altınok'a imzaladığı milli takım formasını gönderdi. Forma, hastanede Ahmet Mete'ye teslim edildi. Ahmet Mete, Emre Mor'u çok sevdiğini ve onun izinden gitmek istediğini belirtti. Emre Mor'un forma gönderme sözünü Fenerbahçeli doktor Osman Gazi Sağlam gerçekleştirdi. Ahmet Mete'nin tedavi sürecinde moral ve motivasyonun önemli olduğunu belirten doktorlar, Emre Mor'a teşekkür etti.

Emre Mor, lösemi tedavisi gören Ahmet Mete\'ye milli takım forması gönderdi
17.12.2023 - 11:27,
Abone Ol

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde üç yıldır akut miyeloid lösemi (AML) tedavisi gören 11 yaşındaki Ahmet Mete Altınok'a, imzaladığı milli takım formasını gönderdi.

Forma, Başhekim Prof. Dr. Onur Birsen, PAÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özmert Muhammet Ali Özdemir, Asistan Dr. Osman Gazi Sağlam ve Dr. Selin Yakarışık tarafından hastanede Ahmet Mete Altınok'a teslim edildi.

Büyük mutluluk yaşayan Ahmet Mete Altınok, gazetecilere, "fanatik Fenerbahçeli" olduğunu belirtti. Takımda özellikle genç futbolcuları çok sevdiğini belirten Altınok, "Emre Mor'u da çok seviyorum. Onun izinden gitmek istiyorum. Onun gibi oynamak istiyorum. Ona çok çok teşekkür ederim." dedi.

Asistan Dr. Osman Gazi Sağlam, kendisi gibi Fenerbahçeli olan Ahmet Mete Altınok'a forma sözü verdiğini ve Emre Mor ile temasa geçtiğini söyledi.

Emre Mor'un Altınok'a Çekya maçında giydiği formayı imzalayıp gönderdiğini ifade eden Sağlam, "Bir forma da ona ben aldım. Şimdi Ahmet'e bir sözümüz kaldı. O da beraber futbol oynamak. O günleri de göreceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.

Öğretim Üyesi Dr. Selin Yakarışık, Ahmet Mete Altınok'un iki yıl boyunca kemoterapi aldığını, Antalya'da da kök hücre tedavisi gördüğünü ve bu tedaviler sayesinde hastalığın duraklama evresine geçtiğini belirtti.

Sürecin hem çocuk hem de ailesi için oldukça zorlu olduğunu kaydeden Yakarışık, "Moral ve motivasyon çok önemli. Osman Gazi Sağlam arkadaşımızın da böyle bir anlaşması olmuş. Şimdi bu anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Anne Güneş Altınok ise tedavi sürecinde kendilerine destek veren sağlık çalışanları ile formayı gönderen Emre Mor'a teşekkür etti. Zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Güneş Altınok, şöyle konuştu:

"Hocalarımız sayesinde güzel geçirdik. Yeri geldi ağladık yeri geldi güldük. Çok şükür atlattık. Daha da iyi olacağız. Hastalığından önceki sürecine döndü. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Oğlum bugünü heyecanla bekledi. Formayı alır almaz çerçeveleteceğini söylemişti. Onu da yapacağız. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Pamukkale Üniversitesi, Osman Gazi, Emre Mor, Lösemi, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Mor, lösemi tedavisi gören Ahmet Mete'ye milli takım forması gönderdi - Son Dakika


10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 11:25:26. #1.13#
SON DAKİKA: Emre Mor, lösemi tedavisi gören Ahmet Mete'ye milli takım forması gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement