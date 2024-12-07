Emre Şahin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı'na Aday Oldu - Son Dakika
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Emre Şahin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı'na Aday Oldu

Emre Şahin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı\'na Aday Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanı Emre Şahin, 16 Aralık'ta yapılacak olan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

07.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanı Emre Şahin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu.

Emre Şahin, yaptığı yazılı açıklamayla, delegelerin destekleri neticesinde Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 16 Aralık tarihinde yapılacak olan 3. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu bildirdi.

Emre Şahin, spor yöneticiliği tecrübesini Hava Sporları camiasına aktarmak için yola çıktığını vurgulayarak, "Destek mektupları ile bizleri yalnız bırakmayan değerli delegelerimize teşekkürü borç bilirim. Camiamızla hep birlikte; el ele, gönül gönüle Hava Sporlarımızın ülkemizde gelişmesi için durmaksızın çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 16 Aralık 2024 tarihinde yapılacak olan Türkiye Hava Sporları Federasyonu 3. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurulu'nun camiamız için hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Emre Şahin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı'na Aday Oldu - Son Dakika

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