Emre Şahin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığına Seçildi

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Türkiye Hava Sporları Federasyonu 3. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda, Emre Şahin ile Orhan Pektaş başkanlık için yarıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu 3. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda 117 delege oy kullandı. Emre Şahin genel kurulda 59 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Hava Sporları Federasyonu başkanı seçildi. Orhan Pektaş ise 54 oyda kaldı. Genel kurulda 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Emre Şahin'in yönetiminde, Rüveyda Çiftçi, Özge Dede, Sinan Yavuz, Mehmet Yıldız, Ali Sosanoğlu, Hayati Kısacık, Murat Aysoy, Mehmet Öztekin, Yavuz Doğan, Abdullah Kahraman yer aldı.