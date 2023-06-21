Emre Taşdemir Galatasaray'dan Ayrıldı

Emre Taşdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti. Taşdemir açıklamasında tüm camiaya teşekkür etti.

"ÇOCUKLUK HAYALİMİ YAŞAMAK İNANILMAZ BİR DUYGUYDU"

Emre Taşdemir paylaşımında, "Sarı kırmızılı büyük bir ailenin içinde olmak büyük mutluluk, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Her zaman öyle kalacak. Galatasaray formasını terletme onuruyla sahada her an en iyisi için emek gösterdim. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu.

"HER ŞEY İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Ancak artık vakit vedayı gösteriyor… Tüm teknik direktörlerime, teknik ekiplere, tüm takım arkadaşlarıma, kulübümüzün emekçi çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına bana kattıkları ve yaşattıkları her şey için çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin." ifadelerini kullandı.