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Emrehan Gedikli, bordo-mavili formayla büyümüş - Son Dakika

Emrehan Gedikli, bordo-mavili formayla büyümüş

07.02.2022 11:42
Emrehan Gedikli, bordo-mavili formayla büyümüş

Trabzonspor'un, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli'nin adeta bordo-mavili takımın formasıyla büyüdüğü ortaya çıktı.

Trabzonspor'un, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli'nin adeta bordo-mavili takımın formasıyla büyüdüğü ortaya çıktı.

Trabzonspor, gelecek vadeden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den Emrehan Gedikli'yi renklerine bağlayan bordo-mavili kulübün, 18 yaşındaki forvetle uzun süreli sözleşme imzalaması bekleniyor.

"Çok gururlandım, heyecanlandım"

70 yıllarda Almanya'ya giden Trabzonlu ailenin çocuğu olan Emrehan Gedikli'nin, küçük yaşlarda üzerinde Trabzonspor formasıyla çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.

Trabzonspor'dan teklif geldiğinde çok gururlandığını ve heyecanlandığını belirten başarılı oyuncu, "Şampiyonluk yaşamak istiyorum tabii ki fakat takıma destek vermek, katkıda bulunmak için geldim. Ama Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğum için buradayım" dedi - TRABZON

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Trabzonspor, Bundesliga, Almanya, Bayer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emrehan Gedikli, bordo-mavili formayla büyümüş - Son Dakika Spor


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