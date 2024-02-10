EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşma BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Emre Kargın yönetecek. Sivasspor, ligdeki son maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Ahmed Musa milli takımda olduğu için yarınki maçta yer alamayacak. Caner Osmanpaşa ve İbrahim Akdağ ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

10.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:06
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Emre Kargın görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 30 puan topladı.

Sivasspor'da ülkesinin milli takımında bulunan Ahmed Musa, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

Defansta görev yapan Caner Osmanpaşa ve orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA

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