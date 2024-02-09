EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışmalarla maça hazırlanıyor. Ayrıca, Sivasspor'un yeni transferi Azizbek Turgunboev de ilk idmanına çıktı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

09.02.2024 15:51
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma koşusuyla başladı.

Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı sürdürdü.

Sivasspor'un dün renklerine bağladığı Özbek oyuncu Azizbek Turgunboev de kırmızı-beyazlı ekiple ilk idmanına çıktı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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