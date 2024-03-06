Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman iki grup halinde oynanan taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti.
EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 28-26, 25-23 ve 30-28'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 92 dakika sürdü.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 30-28, 25-23, 23-25, 25-23 setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 123 dakika sürdü.
TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen Sezer ve penaltıdan Ramazan'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fethiyespor aldığı bu galibiyetle puanını 35'e yükseltip, 12. sıradaki yerinde kaldı.
Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 27-25, 25-18 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Sumudica'nın kulübe ve şehre olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesiyle karşılıklı fikir alışverişi sonucu ayrılık kararı alındı. Sumudica ve ekibine teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dileyen kulüp, son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen ve 28 puanla 18. sırada yer alan takımın performansından memnun olmadığını belirtti.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Federasyon Kupası'nın 3. ve 4. yarışları Kocaeli'de başladı. Kadınlar, erkekler ve gençler C, D, E, F ve G kategorilerinde 208 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Muğla'yı adım adım sokak sokak dolaşmaya devam ederken, bir yandan da oda, dernek, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarını da ziyaret ediyor.
Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.
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