EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile Yollarını Ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Sumudica'nın kulübe ve şehre olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesiyle karşılıklı fikir alışverişi sonucu ayrılık kararı alındı. Sumudica ve ekibine teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dileyen kulüp, son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen ve 28 puanla 18. sırada yer alan takımın performansından memnun olmadığını belirtti.