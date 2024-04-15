EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Okan Buruk: "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.