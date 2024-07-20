EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor ile berabere kaldı

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, ikinci hazırlık maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelenin 41. dakikasında Alex Pritchard Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın 52. dakikasında Yusuf Ali Özer'in attığı golle İstanbulspor beraberliği yakaladı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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