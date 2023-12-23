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EMS Yapı Sivasspor - İstanbulspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor - İstanbulspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi. İlk yarıda Ndao ve Barrow'un etkili şutları sonuçsuz kaldı.

EMS Yapı Sivasspor - İstanbulspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı
23.12.2023 - 14:37,
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Ethemi, Jackson

Sarı kart: Dk. 34 Vorobjovas (İstanbulspor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

14. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ndao'nun sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

Aynı dakika içinde Barrow, topla ceza sahasına girdi. Barrow'un sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.

21. dakikada Ndao, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Saiz'ın sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor - İstanbulspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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