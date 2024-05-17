EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti

EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor\'u 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Charisis, Turgunboev ve Koita'nın golleriyle öne geçen Sivasspor, Vefa Temel'in golüne engel olamadı. İstanbulspor'da Duhaney kırmızı kart gördü.

17.05.2024 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Okan Erdoğan (Dk. 86 Baran Alp Vardar), Mehmet Yeşil (Dk. 46 Vefa Temel), Simon Deli, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 46 Traore), Jackson (Dk. 79 Tunahan Şamdanlı), Mamadou (Dk. 69 Özcan Şahan)

EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş, Appindangoye (Dk. 77 Mehmet Albayrak), Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Caktas), Turgunboev, Charisis (Dk. 84 Emrah Başsan), Bartuğ Elmaz, N'Jie (Dk. 68 Menig), Koita (Dk. 69 Emre Gökay), Manaj

Goller: Dk. 17 Charisis, Dk. 43 Turgunboev, Dk. 54 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 81 Vefa Temel (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Duhaney (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 33 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

53. dakikada Duhaney'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jackson uzaktan çok sert vurdu, kaleci Nikolic bu pozisyonda gole izin vermedi.

54. dakikada fark 3'e çıktı. Orta sahada topla buluşan Manaj, ceza yayı üzerine gelip, ceza sahası sağ çaprazındaki Koita'yı gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda, top uzak köşeden filelerle buluştu: 0-3.

62. dakikada Koita'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Camara, bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Manaj'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden karşı karşıya şutunda, kaleci Mücahit Serbest son anda topu kornere gönderdi.

81. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Bartuğ Elmaz'ın kaptırdığı top, Vefa Temel'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-3.

86. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Duhaney'in Manaj'a yaptığı hareket sonrasında hakem Ömer Faruk Turtay, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşma EMS Yapı Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:41. #1.11#
SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement