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EMS Yapı Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla maçın hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, bugün Ankara'ya gidecek ve yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

01.02.2024 12:01
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Ankara'ya gidecek.

MKE Ankaragücü ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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