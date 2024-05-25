EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi

EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor\'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi. Karşılaşmada EMS Yapı Sivasspor'un gollerini Koita ve Caktas atarken, Mondihome Kayserispor'un golünü Attamah kaydetti. Maçın sonucuyla EMS Yapı Sivasspor galip geldi.

25.05.2024 21:09
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Mert Bulut

EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Mehmet Albayrak (Dk. 66 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Caktas (Dk. 74 Kvet), Turgunboev, Emrah Başsan (Dk. 46 Bartuğ Elmaz), Koita (Dk. 15 Menig (Dk. 74 Njie)), Manaj

Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri (Dk. 90+1 Mehmet Şamil Öztürk), Attamah, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Boa Morte, Mehmet Eray Özbek (Dk. 71 Shukurov), Mane (Dk. 90+1 Enes Melih Gökçek), Bahoken

Goller: Dk. 9 Koita, Dk. 53 Caktas (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 24 Attamah (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 26 Attamah, Dk. 44 Mehmet Eray Özbek, Dk. 77 Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi.

53. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada, top defansa çarparak Caktas'ın önünde kaldı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Caktas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

56. dakikada Manaj'ın pasında sol kanatta ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Çiftçi'nin sert şutunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada Bertuğ Elmaz'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

82. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın savunmanın arkasına gönderdiği top Camara'dan sekerek Boa Morte'nin önünde kaldı. Kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Boa Morte'nin vuruşunda, Nikolic ayakları ile meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+1. dakikada Attamah'ın sağ kanattan yaptığı ortada Boa Morte'nin kafa vuruşunda, kaleci Nikolic topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşma 2-1 Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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