EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanlara başladı. Aerobik koşu, pas çalışmaları ve yarı saha çift kale maçıyla hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Maç, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

08.05.2024 20:44
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor ile RAMS Başakşehir, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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