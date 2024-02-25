EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor\'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Uygun, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin iyi futbolculardan kurulu bir takım olduğunu belirtti.
Bartuğ Elmaz'ın oyunun ilk dakikalarında omuzunun çıkmasının tüm oyun planlarını değiştirdiğini vurgulayan Uygun, yedikleri golden sonra bocaladıklarını ifade etti.
Uygun, golün ardından hemen toparlanmasını bildiklerini dile getirerek, "Futbolcu kardeşlerimin iyi bir karakteri var. Geriye düşsek de mücadeleyi bırakmadık. Sisteme, taktiğe, geçiş oyunlarına riayet ederek güçlü bir takıma karşı kazanmasını bilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Tribünde takımlarına destek veren Sivasspor taraftarlarına teşekkür eden Uygun, "Bu güzel galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Daha da çoğalmalıyız ve daha da birlik olmalıyız. Bize destek olanları desteklemeli, bize köstek olanlara da gereken cevabı vermeliyiz." şeklinde konuştu.
Puan cetvelinde üst sıralara yükselmelerinin mutluluk verici olduğunu aktaran Uygun, daha iyi, daha güzelini yapmak adına çalışacaklarını ve sezon sonunda mutlu şeyler yaşamayı hedeflediklerini dile getirdi.
"Daha çok çalışacağız"
Uygun, takıma yeni katılan transferlere şans verdiğini aktararak, futbolcuların verilen görevi yerine getirdiğini belirtti.
Göreve geldiğinde Sivasspor'un ligin en az koşan takımlarından biri olduğunu kaydeden Uygun, bunun üzerine çıkmaya başladıklarını dile getirdi.
Sakatlıklar ve takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle zor süreçlerden geçtiklerini vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:
"Üç günde bir maç oynamayı kaldıramadık, hiçbir takım da kaldıramazdı. Ona rağmen bu süreci futbolcuların cesareti ve yüreğiyle atlattık. Bugün baktığımızda koşu mesafelerimizi artırmış durumdayız. Bu bizim adımıza mutluluk verici. Daha çok çalışacağız, daha çok gelişeceğiz ve oyun mantalitemizi geliştireceğiz. Gerçekten Sivasspor'a, Sivas taraftarına, Sivas'ın yapısına uygun, evinde aktif, agresif, savaşan, sonuna kadar terini akıtan bir Sivasspor'u sevenlerimize izleteceğiz."
"Rey Manaj'a teklifler var"
Golcü oyuncu Rey Manaj'a tekliflerin olduğunu ifade eden Uygun, " Fransa'dan, İspanya'dan, Sudi Arabistan'dan ve Katar'dan isteyenler var. Sezon sonunda yönetim kurulumuz gereken şeyi yapacak. Tabii bir fiyat belirlenmiş durumda, 15 milyon avro. Herkesin bir bedeli var. Değişmeyen tek şey Sivasspor'un gerçek taraftarları, forması ve Sivas halkıdır." diye konuştu.
Uygun, bedeli ödenmediği taktirde Rey Manaj'ın gelecek sezon da Sivasspor'da olacağını aktardı.
Ligin en az bütçeli takımlarından birisi olduklarına dikkati çeken Uygun, "Az bütçeye sahip bir takımın buralara kadar gelmiş olması gerçekten mutluluk verici. Futbolcuların kalitesini ve karakterini gösteriyor. Servet Çetin hocamıza teşekkür etmek lazım. Burada güzel ve önemli işler başardı." diyerek sözlerini tamamladı.
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