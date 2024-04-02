EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.
Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Sivasspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte Fatih Karagümrük maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçta 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Joshua King forma giyemeyecek. Ayrıca Cengiz Ünder ve Fred'in durumu maç saatinde teknik heyet tarafından değerlendirilecek. Fenerbahçe'de 9 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Rize'de Karadağ'ı konuk edecek. Milli takım, galip gelerek gruptan iyi bir pozisyonla çıkmayı hedefliyor.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, medya mensupları ile buluştuğu iftar yemeği programında Türk futbolunun sıkıntılı süreçten kurtulması için yönetimlerin denetlenebilir hale gelmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesi konusunda Beşiktaş'ın kırmızı çizgisinin olduğunu vurguladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu'nun her zaman çok adaylı bir seçime gitmesi ve kurulların da seçimle gelmesi gerektiğini söyledi. Arat ayrıca Türk futbolunun sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve kulüplerin haklarını korumak için mücadele edeceklerini belirtti.
İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu ilk maçında A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Avustralya'ya 6-2 mağlup oldu. İlk çeyreği 2-1, ikinci çeyreği de 4-2 geride kapatan milli takım, karşılaşmayı 6-2 kaybetti. Milli takımın ikinci maçı yarın saat 20.30'da Hong Kong ile olacak. Diğer maçlarda Kuzey Kore, Yeni Zelanda'yı 5-1, Hong Kong da Güney Afrika'yı 6-0 mağlup etti.
Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi. Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milli takım, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalara başladı. Millilerin İstanbul kampı 8 Nisan'da sona erecek. Daha sonra 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdürecekler.
Sultanlar Ligi play-off 1/4 Etabı karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, V.Bank'ı 25-11, 23-25, 25-21 ve 25-15'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek seride avantajı elde etti. Maç, TVF Burhan Felek Salonu'nda oynandı ve 110 dakika sürdü.
İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcu Seymen Özbaş, altın madalya kazandı. Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Seymen Özbaş, finalde Amir Ibraimov'u yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kategoride diğer milli sporcular Denizcan Akkoca ve Mustafa Oğuz Ceylan ise üçüncülüğü elde etti. 17 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Muhammed Emin Atabey de bronz madalya aldı.
İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 10'u cezaevine gönderildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, kent genelinde yapılan çalışmalarda siber suçlarla ilgili aranan 21 kişi de yakalandı. İşlemleri tamamlanan 8 kişi ise kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi.
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