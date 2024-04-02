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EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Karşılaşma BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak ve hakem Turgut Doman yönetecek. Sivasspor, 38 puanla 11. sırada yer alıyor ve Fatih Karagümrük maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Ancak takımda orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

02.04.2024 09:27  Güncelleme: 09:27
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Sivasspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte Fatih Karagümrük maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak - Son Dakika

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