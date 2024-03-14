EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sivasspor, yarın yapacağı son antrenmanla birlikte Adana'ya gidecek ve 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

14.03.2024 17:51  Güncelleme: 17:52
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.

Yukatel Adana Demirspor ile EMS Yapı Sivasspor 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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