En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu maçta Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Altay Bayındır'ı sakatlığa kurban verirken milli eldivenin sahalara ne zaman döneceği netleşmeye başladı.

15 RESMİ MAÇTA KALESİNDE 19 GOL GÖRDÜ

NTV Spor'da yer alan habere göre; Buna göre Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig 'de yaklaşık 7 maç daha kaçıracak. Bu sürenin tedaviden alınacak yanıta göre kısalabileceği de öğrenildi. İttifak Holding Konyaspor deplasmanında köprücük kemiğinden sakatlanan Altay Bayındır, 31 Ekim'de başarılı bir operasyon geçirmişti. 23 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe ile 15 resmi maça çıkmış ve kalesinde 19 gol görmüştü.

Altay Bayındır'ın kaçıracağı muhtemel maçlar: