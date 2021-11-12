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En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar - Son Dakika

En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar

12.11.2021 17:27
En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar

Fenerbahçe'nin Konyaspor'la oynadığı karşılaşmada omuzundan sakatlanan Altay Bayındır'ın sahalara döneceği tarih belli olmaya başladı. Milli eldivenin, Süper Lig'de 7 maç daha kaçırması beklenirken tedaviye vereceği cevaba göre bu süre kısalabilir.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu maçta Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Altay Bayındır'ı sakatlığa kurban verirken milli eldivenin sahalara ne zaman döneceği netleşmeye başladı.

15 RESMİ MAÇTA KALESİNDE 19 GOL GÖRDÜ

NTV Spor'da yer alan habere göre; Buna göre Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig 'de yaklaşık 7 maç daha kaçıracak. Bu sürenin tedaviden alınacak yanıta göre kısalabileceği de öğrenildi. İttifak Holding Konyaspor deplasmanında köprücük kemiğinden sakatlanan Altay Bayındır, 31 Ekim'de başarılı bir operasyon geçirmişti. 23 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe ile 15 resmi maça çıkmış ve kalesinde 19 gol görmüştü.

Altay Bayındır'ın kaçıracağı muhtemel maçlar:

En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar

Spor Toto Süper Lig, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar - Son Dakika
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