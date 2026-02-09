En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...
09.02.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PSV Eindhoven, Groningen karşısında geriden gelerek kazandı ve ligin bitimine 12 hafta kala puan farkını 17'ye çıkararak şampiyonluğa çok yaklaştı.

Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Groningen ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Euroborg'da oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla konuk ekip PSV Eindhoven oldu.

İLK YARI GRONINGEN'İN

Ev sahibi Groningen, 17. dakikada Younes Taha'nın golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı ve Groningen soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER SAİBARİ VE MAN'DAN

PSV Eindhoven ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele aldı. Konuk ekip, 65. dakikada Ismael Saibari ve 76. dakikada Dennis Man'ın golleriyle skoru lehine çevirerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

PUAN FARKI 17'YE ÇIKTI

Bu sonuçla PSV Eindhoven puanını 59'a yükseltti ve en yakın takipçisi Feyenoord ile arasındaki farkı 17 puana çıkardı. Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Groningen ise 31 puanda kaldı. PSV Eindhoven gelecek hafta Volendam deplasmanına çıkacak. Groningen ise sahasında Utrecht'i ağırlayacak.

Groningen, Spor, PSV, Son Dakika

Son Dakika Spor En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Bakırhan, “Bahçeli’den özür diledi“ iddialarını reddetti Bakırhan, "Bahçeli'den özür diledi" iddialarını reddetti
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

09:41
Super Bowl LX’te şampiyon Seattle Seahawks
Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
09:02
Herkes merakla bekliyordu İşte Talisca’nın yeni maaşı
Herkes merakla bekliyordu! İşte Talisca'nın yeni maaşı
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
07:44
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
07:37
Türkiye’nin dev döner zinciri satılıyor İşte istenen ücret
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 09:46:59. #7.11#
SON DAKİKA: En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.