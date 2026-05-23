Enes Özdemir Avrupa Şampiyonu

ALMANYA'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda Enes Özdemir, altın madalya elde etti.

Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Enes Özdemir, erkek kata finalinde İtalyan sporcu Alessio Ghinami ile karşı karşıya geldi. Müsabakada rakibine 1'e karşı 6 hakem kararıyla üstünlük kuran ay-yıldızlı sporcu, 4 kez takım halinde 2'nci kez ise ferdi olarak toplamda 6'ncı kez Avrupa şampiyonu oldu.