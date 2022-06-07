Enes Ünal: Hedefim üst düzey bir forvet olmak

LaLiga'da Getafe formasıyla iyi bir sezon geçiren ve attığı 16 golle, gol krallığı yarışını 5'inci sırada tamamlayan Enes Ünal, hedefinin üst düzey bir forvet olduğunu söyledi.

A Milli Takım ve Getafe formalarını terleten Enes Ünal'ın İspanya'da gerçekleştirdiği röportaj, D-Smart'ta izleyicilerle buluştu. Üst düzey bir forvet oyuncusu olmak istediğini dile getiren Enes Ünal, ayrıca her maçta gol atmak istediğini, gol atamadığı zaman kendini eksik hissettiğini söyledi.

Golcü oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle: "Santrforun sahada çok işi var ancak gol atamazsanız hiçbirinin bir anlamı kalmaz""Laliga'da harika bir seviyede, harika anlar yaşadığım birkaç sezon geçirdim ama en iyisi bu sezondu""Kazanmak için sahaya çıkıyorsanız gol atma zorunluluğunuz oluyor. Gol atamayınca kendimi eksik hissediyorum""Gol atmak bağımlılık yapıyor. Bir sonraki maça çıkıp gol atmak istiyorum""Hedefim her zaman 10 golü geçmek oldu. Sonrasında atabildiğim kadar atıp keyfini çıkardım""Gol atabilmek için size gol fırsatları yaratan takım arkadaşlarına ihtiyacınız var""Çocukluğumdan itibaren sorumluluğumun farkındaydım. Taraftarlar ve kendim için gol atmak istiyorum""Santrfor olduğum için en çok baskı altında kalan oyuncu ben oluyorum. Takımım için elimden geleni yapıyorum"" Quique Sanchez Flores , çok sakin ve bize çok güven veriyor"

"Hedefim üst düzel bir forvet olmak"