Enes Ünal La Liga'da en çok maça çıkan Türk ünvanını ele geçirdi!

Getafe ile Celta Vigo, La Liga'nın 33. haftasında Alfonso Perez Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Getafe 1-0 kazanırken Enes Ünal tarihe geçti.

ENES ÜNAL GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Getafe'ye galibiyet golünü 3. dakikada penaltıdan Enes Ünal kaydetti. Böylece milli futbolcu, bu sezon La Liga'daki 14. golüne ulaştı.

NİHAT KAHVECİ'Yİ GEÇTİ

Enes Ünal, Celta Vigo maçıyla La Liga tarihine geçti. Milli futbolcu, Nihat Kahveci'yi geçerek 196 kez ile La Liga'da en çok maçta forma giyen futbolcu oldu.