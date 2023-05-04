Enes Ünal La Liga'da en çok maça çıkan Türk ünvanını ele geçirdi! - Son Dakika
Üye Girişi

Enes Ünal La Liga'da en çok maça çıkan Türk ünvanını ele geçirdi!

04.05.2023 15:10

La Liga tarihinde en çok forma giyen Türk ünvanını Enes Ünal ele geçirdi. La Liga'nın 33. haftasında Getafe, sahasında Celta Vigo'yu 1-0 mağlup ederken, Enes Ünal ise Nihat Kahveci'yi geçerek 196 kez ile La Liga tarihinde en çok forma giyen Türk futbolcu ünvanını aldı. İkinci sırada Real Sociedad ve Villarreal formaları ile Nihat Kahveci yer alırken, üçüncü sırada ise Atletico Madrid ve Barcelona forması giyen Arda Turan oldu.

Getafe ile Celta Vigo, La Liga'nın 33. haftasında Alfonso Perez Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Getafe 1-0 kazanırken Enes Ünal tarihe geçti.

ENES ÜNAL GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Getafe'ye galibiyet golünü 3. dakikada penaltıdan Enes Ünal kaydetti. Böylece milli futbolcu, bu sezon La Liga'daki 14. golüne ulaştı.

NİHAT KAHVECİ'Yİ GEÇTİ

Enes Ünal, Celta Vigo maçıyla La Liga tarihine geçti. Milli futbolcu, Nihat Kahveci'yi geçerek 196 kez ile La Liga'da en çok maçta forma giyen futbolcu oldu.

YORUMLAR
500
Bunu başaran başka Türk yok! Enes Ünal, La Liga tarihine geçti Bunu başaran başka Türk yok! Enes Ünal, La Liga tarihine geçti

Enes Ünal, La Liga, Getafe, Vigo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enes Ünal La Liga'da en çok maça çıkan Türk ünvanını ele geçirdi! - Son Dakika


Son Dakika
16:42 CHP Mitinginde "Öcalan" sloganı atan 2 kişiye gözaltı kararı
16:39 Şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş
16:36 Süper Lig'de haftanın programı belli oldu! Dev maçı Halil Umut Meler yönetecek
16:28 Selen Görgüzel yıllar sonra itiraf etti: Babam yaşındaki adamlar benimle birlikte olmak istedi
16:28 Fenerbahçe'nin efsane 103 gollü sezonunda kadroda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Mitinge giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı
16:19 Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi
15:55 Trabzon'da HÜDA PAR krizi yaşanıyor! HÜDA PAR yeniden stant açınca ortalık karıştı
15:56 Pakistan'da okula gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası 7 öğretmen hayatını kaybetti
15:50 Pakistan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda 7 öğretmen öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 16:50:00. #1.13#
SON DAKİKA: Enes Ünal La Liga'da en çok maça çıkan Türk ünvanını ele geçirdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement