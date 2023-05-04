Enes Ünal La Liga'da en çok maça çıkan Türk ünvanını ele geçirdi!

Getafe ile Celta Vigo, La Liga'nın 33. haftasında Alfonso Perez Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Getafe 1-0 kazanırken Enes Ünal tarihe geçti.
Karşılaşmada Getafe'ye galibiyet golünü 3. dakikada penaltıdan Enes Ünal kaydetti. Böylece milli futbolcu, bu sezon La Liga'daki 14. golüne ulaştı.
Enes Ünal, Celta Vigo maçıyla La Liga tarihine geçti. Milli futbolcu, Nihat Kahveci'yi geçerek 196 kez ile La Liga'da en çok maçta forma giyen futbolcu oldu.
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