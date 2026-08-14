Enes Ünal yıllar sonra evine döndü! Getafe transferi resmen açıkladı - Son Dakika
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Enes Ünal yıllar sonra evine döndü! Getafe transferi resmen açıkladı

Enes Ünal yıllar sonra evine döndü! Getafe transferi resmen açıkladı
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Milli futbolcu Enes Ünal, eski takımı Getafe'ye geri döndü. İspanyol ekibi 29 yaşındaki golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalarken transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Getafe, hücum hattını eski futbolcusu Enes Ünal ile güçlendirdi. İspanyol kulübü, milli futbolcunun transferi konusunda Bournemouth ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Enes Ünal ile 2029 yılına kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandı.

"ENES ÜNAL EVE DÖNÜYOR"

Getafe, Enes Ünal'ın kulüpteki ilk dönemine de dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Enes Ünal, 2020 yazında Villarreal'den kulübümüze katıldı ve 2024'ün ocak ayına kadar süren bir dönem başlattı. Bu süreçte mavi-beyazlı formayla 109 resmi maça çıkan ve 36 gol atan oyuncu, kulübün yakın tarihindeki önemli hücum oyuncularından biri oldu."

İspanyol ekibi açıklamasını, "109 maç, 36 gol ve birçok hatıranın ardından Enes Ünal eve dönüyor. Yeniden hoş geldin Enes." ifadeleriyle tamamladı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Transferin mali detayları da belli oldu. Getafe'nin Enes Ünal için bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. Anlaşmaya göre Bournemouth'a 1,3 milyon sterlin bonus ödenecek. İngiliz kulübü ayrıca Enes Ünal'ın gelecekte gerçekleşecek bir transferinden yüzde 20 pay alacak.

BOURNEMOUTH'TA 58 MAÇA ÇIKTI

Enes Ünal, Getafe'den Bournemouth'a ilk olarak Ocak 2024'te kiralık olarak transfer oldu. İngiliz ekibi daha sonra milli futbolcunun bonservisini aldı. 29 yaşındaki santrfor, Bournemouth formasıyla çıktığı 58 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Enes Ünal, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enes Ünal yıllar sonra evine döndü! Getafe transferi resmen açıkladı - Son Dakika

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