Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı - Son Dakika
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Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı

05.06.2022 12:37
Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı

Samsun'da katıldığı turnuvada 6 sitilde Türkiye birinciliği elde eden 14 yaşındaki bedensel engelli sporcu Muhammet Enes Sarı, "Hayatımı yüzme sporuna adadım. Milli sporcu olmak istiyorum.

Samsun'da katıldığı turnuvada 6 sitilde Türkiye birinciliği elde eden 14 yaşındaki bedensel engelli sporcu Muhammet Enes Sarı, "Hayatımı yüzme sporuna adadım. Milli sporcu olmak istiyorum. İnşallah bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı dünyada okutmak istiyorum" dedi.

Yozgat'ta 8 yaşında doktor tavsiyesi üzerine yüzme sporu ile tanışan Muhammet Enes Sarı, Samsun'da 30-31 Mayıs günlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Okul Sporları Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen Bedensel ve Görme Engelliler Yıldızlar ve Gençler Kategorisi Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 6 stilde 6 altın madalya kazandı.

Doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan Muhammet Enes Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yarı olimpik yüzme havuzunda antrenörü Fatih Özdemir gözetiminde haftanın her günü yüzme çalışmalarına devam ediyor. Mayıs ayında Samsun'da düzenlenen turnuvada elde ettiği başarıların yanı sıra milli takıma seçilmeyi ise 8 saniye ile kaybeden Sarı, milli takıma seçilebilmek için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzme sporuna ilginin arttığı Yozgat'ta Muhammet Enes Sarı'nın başarısını ve azmini gören diğer engelli vatandaşlar da yüzme sporu ile tanışıyor.

Fatih Özdemir: "Engelli bireylerimizi yüzme sporu ile tanıştırmak istiyoruz"

Muhammet Enes Sarı ile 6 yıl önce tanıştıklarını söyleyen yüzme antrenörü Fatih Özdemir, "Enes bizim 6 yıldır sporcumuz. Enes, önce yüzmeyi öğrenmek için geldi. Öğrensin, keyif alsın ve kendisini geliştirsin diye yüzmeye başladık. Sonra baktık Enes'te mükemmel seviyede istek var. Enes'i yarışmalara götürme gereği duyduk. Enes yarışmalarda üstün performans sergileyerek yarışlara katıldı. Daha önce Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü aldı. Samsun ilinde Görme ve Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda okul sporları dalında Muhammet Enes, 6 stilde Türkiye birinciliği aldı. Enes'in bu azmini gören tüm bedensel engelli sporcu adaylarımızı havuzumuza bekliyoruz. Enes ilk başladığında sporcu sayımız bir taneydi. Şu anda 3-4 tane sporcumuz var. Bu azim ve başarıyı gösterdikten sonra Yozgat'ta bu branşa talep artıyor. Yozgat ilimizde bedensel engelli olup ta bu alanda kendini geliştirmek isteyenleri buraya bekliyorum" dedi.

Muhammet Enes Sarı: "Hayatımı yüzmeye adadım, milli sporcu olmak istiyorum"

Bedensel engelli yüzücü Muhammet Enes Sarı ise, "Yıllardan beri ben bu sporla ilgileniyorum. Hayatımı bu spora adadım. Mili sporcu olmak istiyorum. Bu turnuvada 8 saniye ile kaçırdım ama bunu bırakmayacağım. İnşallah dünyada Türk bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağım. Geçen şampiyonada Yozgatımıza 6 tane madalya getirdim. Bunun için çok gururluyum. Türkiye şampiyonu oldum. Çok güzel bir duyduydu. İnşallah daha fazla da olacak. Diğer engelli arkadaşlarıma da sesleniyorum. Evde oturacaklardan gelsinler beraber yüzelim ve oyunlar oynayalım içine kapanık olmasınlar. Şimdiki hayalim milli takıma seçilmek ve inşallah seçileceğim. Daha sonra Avrupa'da, dünyada şampiyon olup herkese adımızı duyuracağım. Yüzmeyi çok seviyorum, azimle her şey başarılır. Bunun örneğini gördüm" şeklinde konuştu.

Mustafa Karademir: "Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum"

Bedensel engelli bir diğer yüzücü 21 yaşındaki Mustafa Karademir de, "Daha önce evde sürekli oturuyordum ve hiç aktivitem yoktu. Buraya havuzun yapıldığını öğrendim. Sonra sporcumuz Enes'i gördüm. Ben de gideyim yapabilir miyim diye geldim. Sonra hocalarımızın katkısı ile başladık. Gücümüzün yettiği kadar antrenmanlara katılmaya çalışıyoruz. Gaziantep'te yapılan müsabakada Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğüm var. İnşallah Türkiye birinciliği ve daha sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonu olarak gitmeyi istiyorum" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı
Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı
Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı
Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı
Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı
Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı
Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı
Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı

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Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelleri kulaçla aşan Muhammet Enes, 6 stilde 6 altın madalya kazandı - Son Dakika

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