Engelli bireylere spor malzemesi desteği

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, engeli bireylerin devletim nazarında diğer bireylerle eşit haklara sahip olduğunu kaydederek, "Özel eğitim okullarının eğitim altyapısını güçlendirerek, inşallah sporda ilimize nice güzel başarılar getireceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde, özel eğitim öğrencilerine dağıtılacak spor malzemelerini taşıyan tır, Afyonkarahisar'a geldi.

Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Spor Salonunda Vali Yiğitbaşı'nın katılımıyla gerçekleştirilen spor malzemeleri dağıtım töreninde halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri yer aldı.

Jimnastik gösterilerinin ardından spor malzemelerinin dağıtım törenine geçildi. Törende Bolvadin Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulu, Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Merkez Özerler Özel Eğitim Meslek Okuluna toplamda 183 spor malzemesi desteği sağlandı.

Engeli bireylerin de devletimiz nazarında diğer bireylerle eşit haklara sahip olduğunu hatırlatan Vali Yiğitbaşı, "Hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarıları ile hepimize örnek olan engelli bireylerimiz, özel eğitim okullarının eğitim altyapısını güçlendirecek bu spor malzemeleriyle inşallah sporda ilimize nice güzel başarılar getirecek, geleceğin sporcuları arasında yer alacaklar" dedi. - AFYONKARAHİSAR