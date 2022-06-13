Engelli bireylere spor malzemesi desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli bireylere spor malzemesi desteği

13.06.2022 11:02
Engelli bireylere spor malzemesi desteği

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, engeli bireylerin devletim nazarında diğer bireylerle eşit haklara sahip olduğunu kaydederek, "Özel eğitim okullarının eğitim altyapısını güçlendirerek, inşallah sporda ilimize nice güzel başarılar getireceğine inanıyorum" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, engeli bireylerin devletim nazarında diğer bireylerle eşit haklara sahip olduğunu kaydederek, "Özel eğitim okullarının eğitim altyapısını güçlendirerek, inşallah sporda ilimize nice güzel başarılar getireceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde, özel eğitim öğrencilerine dağıtılacak spor malzemelerini taşıyan tır, Afyonkarahisar'a geldi.

Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Spor Salonunda Vali Yiğitbaşı'nın katılımıyla gerçekleştirilen spor malzemeleri dağıtım töreninde halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri yer aldı.

Jimnastik gösterilerinin ardından spor malzemelerinin dağıtım törenine geçildi. Törende Bolvadin Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulu, Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Merkez Özerler Özel Eğitim Meslek Okuluna toplamda 183 spor malzemesi desteği sağlandı.

Engeli bireylerin de devletimiz nazarında diğer bireylerle eşit haklara sahip olduğunu hatırlatan Vali Yiğitbaşı, "Hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarıları ile hepimize örnek olan engelli bireylerimiz, özel eğitim okullarının eğitim altyapısını güçlendirecek bu spor malzemeleriyle inşallah sporda ilimize nice güzel başarılar getirecek, geleceğin sporcuları arasında yer alacaklar" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Engelli bireylere spor malzemesi desteği
Engelli bireylere spor malzemesi desteği
Engelli bireylere spor malzemesi desteği

YORUMLAR
500
Vali Yiğitbaşı gazetecilerin konut isteğine 'yeşil ışık' yaktı Vali Yiğitbaşı gazetecilerin konut isteğine 'yeşil ışık' yaktı Vali Yiğitbaşı'ndan '10 T ve Artı 1 T' stratejisi açıklaması Açıklaması Vali Yiğitbaşı'ndan '10 T ve Artı 1 T' stratejisi açıklaması Açıklaması
Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelli bireylere spor malzemesi desteği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:06 Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:56 Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
10:43 Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:22:05. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli bireylere spor malzemesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement