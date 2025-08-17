Engelli Sporcular Badmintonda Hedef Büyütüyor

Kayseri'de basketbolla başlayan takım arkadaşlıklarını badmintona taşıyan bedensel engelli Kadriye Nurver Yılmaz ve Vesile Solmaz, yeni başarılara birlikte hazırlanıyor.

Spora 2019'da basketbolla başlayan ve bir süre sonra branş değiştirmeye karar veren Kadriye, arkadaşını da ikna ederek badmintona geçiş yaptı.

Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle hayata geçirilen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında kurulan ERVA Birlik Spor Kulübü'ne dahil olan iki arkadaş, burada 6 yıllık dostluklarını devam ettirirken çalışmalarını da birlikte sürdürüyor.

Haftanın 4 günü antrenman yapan arkadaşlar, badmintonda Türkiye şampiyon olup ülkeyi Avrupa'da temsil etmek istiyor.

Doğuştan bedensel engelli 25 yaşındaki Kadriye Nurver Yılmaz, AA muhabirine, hiçbir zaman durumunu engelli ya da hastalık olarak gören biri olmadan yoluna devam ettiğini söyledi.

4 yıl basketbol oynadığını anımsatan Kadriye, "Daha sonra basketbolda hedeflerim doğrultusunda ilerleyemeyeceğimi fark ettim ve branş değiştirmeye karar verdim. Bireysel branşları araştırmaya başladım. En çok sevdiğim de badminton oldu." dedi.

"Hedefim Avrupa oyunlarına katılıp olimpiyata kadar yükselmek"

Badmintona 2 yıl önce başladığını ve önemli dereceler yapıp madalyalar kazandığını anlatan Kadriye, şöyle konuştu:

"Hareketi seven bir insan olarak badminton benim için çok iyi bir spor branşı oldu. Şu anda da badmintonda ilerliyorum, şampiyonalara katılıyorum. En son Çorum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndan gümüş ve bronz madalyayla döndüm. Şu anda da önümüzdeki müsabakalara hazırlanıyoruz. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. En büyük hedefim Avrupa oyunlarına katılıp olimpiyata kadar yükselmek."

Bedensel engelli 26 yaşındaki Vesile Solmaz ise ERVA Birlik Spor Kulübü'nün sporcusu olduğunu, bu projenin engelli bireylerin evlerinde oturmayıp sosyalleşmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

ERVA Birlik Spor Kulübü Antrenörü Yeşim Dönmez ise "Şampiyonalara hazırlanıyoruz, maça çıkıyoruz, kendilerine öz güvenleri geldi. Kas gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda teklerde üçüncü, çiftlerde ikinci olduk. Amacımız Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Sıkı çalışıyoruz." diye konuştu.