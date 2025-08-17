Engelli Sporcular Badmintonda Hedef Büyütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Engelli Sporcular Badmintonda Hedef Büyütüyor

Engelli Sporcular Badmintonda Hedef Büyütüyor
17.08.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadriye ve Vesile, badminton ile Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Kayseri'de basketbolla başlayan takım arkadaşlıklarını badmintona taşıyan bedensel engelli Kadriye Nurver Yılmaz ve Vesile Solmaz, yeni başarılara birlikte hazırlanıyor.

Spora 2019'da basketbolla başlayan ve bir süre sonra branş değiştirmeye karar veren Kadriye, arkadaşını da ikna ederek badmintona geçiş yaptı.

Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle hayata geçirilen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında kurulan ERVA Birlik Spor Kulübü'ne dahil olan iki arkadaş, burada 6 yıllık dostluklarını devam ettirirken çalışmalarını da birlikte sürdürüyor.

Haftanın 4 günü antrenman yapan arkadaşlar, badmintonda Türkiye şampiyon olup ülkeyi Avrupa'da temsil etmek istiyor.

Doğuştan bedensel engelli 25 yaşındaki Kadriye Nurver Yılmaz, AA muhabirine, hiçbir zaman durumunu engelli ya da hastalık olarak gören biri olmadan yoluna devam ettiğini söyledi.

4 yıl basketbol oynadığını anımsatan Kadriye, "Daha sonra basketbolda hedeflerim doğrultusunda ilerleyemeyeceğimi fark ettim ve branş değiştirmeye karar verdim. Bireysel branşları araştırmaya başladım. En çok sevdiğim de badminton oldu." dedi.

"Hedefim Avrupa oyunlarına katılıp olimpiyata kadar yükselmek"

Badmintona 2 yıl önce başladığını ve önemli dereceler yapıp madalyalar kazandığını anlatan Kadriye, şöyle konuştu:

"Hareketi seven bir insan olarak badminton benim için çok iyi bir spor branşı oldu. Şu anda da badmintonda ilerliyorum, şampiyonalara katılıyorum. En son Çorum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndan gümüş ve bronz madalyayla döndüm. Şu anda da önümüzdeki müsabakalara hazırlanıyoruz. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. En büyük hedefim Avrupa oyunlarına katılıp olimpiyata kadar yükselmek."

Bedensel engelli 26 yaşındaki Vesile Solmaz ise ERVA Birlik Spor Kulübü'nün sporcusu olduğunu, bu projenin engelli bireylerin evlerinde oturmayıp sosyalleşmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

ERVA Birlik Spor Kulübü Antrenörü Yeşim Dönmez ise "Şampiyonalara hazırlanıyoruz, maça çıkıyoruz, kendilerine öz güvenleri geldi. Kas gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda teklerde üçüncü, çiftlerde ikinci olduk. Amacımız Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Sıkı çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Basketbol, Türkiye, kayseri, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelli Sporcular Badmintonda Hedef Büyütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 10:47:18. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Sporcular Badmintonda Hedef Büyütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.