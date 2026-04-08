Engelli Sporcular Para Atıcılıkta Başarı Kazandı

08.04.2026 16:06
Kayseri Hastanesi projesiyle engelli sporcular, para atıcılıkta ödül kazanarak başarılarını kutladı.

Kayseri Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nin projesiyle lisanslı sporcu olan engelli bireyler, para atıcılıkta branşında dereceye girdi.

TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında, fiziksel engelli bireylerin gerekli tıbbi değerlendirmeleri yapılarak uygun paralimpik spor branşlarına yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Fiziksel Engelli Bireylerde Fiziksel Aktivite Katılımını Artırmaya Yönelik Multidisipliner Bir Yaklaşım Modeli: Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu Geliştirilmesi Uygulanması ve Etkinliğinin Araştırılması Projesi" meyvelerini vermeye başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği proje kapsamında atıcılığa yönlendirilen sporcular, Ankara'da 31 Mart-2 Nisan'da gerçekleştirilen Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'ndan başarıyla döndü.

Sporcuların başarılarını kutlamak için Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon binasındaki spor salonunda pasta kesildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, buradaki konuşmasında, 1800 yatakla Kayseri ve civarındaki tüm hastalara hizmet verdiklerini ayrıca toplumun tüm katmanlarına da hazırladıkları projelerle katkı sunduklarını söyledi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış ise projenin sonuçlarından gurur duyduklarını, sporla buluşan engelli bireylerin hayatlarında büyük değişimler yaşandığını ve kendilerine güvenlerinin arttığını belirtti.

Proje koordinatörü Alihan Karaüzüm de basketbol sporuna yönlendirilen sporcuların müsabakalarının devam ettiğini ifade etti.

Atıcılık sporunda ise 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen organizasyonda Havalı Tabanca Genç Erkeklerde Kerim Yıldırım'ın birinci, Havalı Tabanca Genç Kadınlarda ise Melisa Bahar Bağ'ın birinci olduğunu dile getiren Karaüzüm, sporcularla gurur duyduğunu belirtti.

Sporculardan Kerim Yıldırım ise ilk müsabakasından antrenörlerinin desteğiyle başarı elde ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Melisa Bahar Bağ da kısa sürede böyle bir başarı elde etmesinde antrenörlerinin büyük desteği olduğunu aktararak, kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
