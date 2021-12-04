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Engelli yüzme şampiyonları - Son Dakika

Engelli yüzme şampiyonları

04.12.2021 02:45

- Engelli yüzme şampiyonları Korkarak girdikleri havuzda hedefleri milli takım Kayseri'de doğuştan görme engelli 4 kız sporcu, korkarak girdikleri havuzda kendilerini geliştirerek Türkiye şampiyonu oldu.

- Engelli yüzme şampiyonları

Korkarak girdikleri havuzda hedefleri milli takım

KAYSERİ - Kayseri'de doğuştan görme engelli 4 kız sporcu, korkarak girdikleri havuzda kendilerini geliştirerek Türkiye şampiyonu oldu. Antrenmanlarına devam eden görme engelli sporcular milli takıma girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de Emel Tarman Görme Engelliler Ortaokulu'nda eğitimlerine devam eden Selime Akyol (11), Beyza Yıldız (11), Filiz Dilhan ve Melise Akyol 5 yıl önce koordine edilen proje kapsamında yüzme sporu ile tanıştı. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nde görevli Yüzme Antrenörü Esra Bilgin yönetiminde korkarak ve heyecanlanarak antrenmanlara başlayan sporcular, kendilerini geliştirdi. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen Yüzme Şampiyonası'na katılan görme engelli 4 sporcu, şampiyona da birinci olarak büyük başarı elde etti.

"Görmedikleri için dokunarak yüzmeyi yüzmeyi öğrettim"

Yüzme Antrenörü Esra Bilgin, "5 yıl öncesinde engelliler ile ilgili bir proje vardı. Ben çocuklarım ile orada tanıştım. Kalabalıklardı 4 kişi kaldılar. 5 yıl içerisinde çok güzel kat ettik. Türkiye Şampiyonu oldular. Tüm teknikleri öğrendiler. Çok mutlular. Hedefimiz inşallah milli takım kampları. Bu şekilde bu yolda ilerliyoruz. Haftanın 5 günü 2'şer saat antrenman yapıyoruz. Müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. İmkanlarımız çok güzel. Havuz olsun, çocuklarımıza verilen imkanlar olsun hepsi çok güzel. İlk geldiklerinde çok heyecanlılardı, çok korkuyorlardı. Çünkü havuza ilk defa geldiler. O zaman 7 yaşındalardı. Türkiye Şampiyonu oldular. Ben her aşamasında yanlarındaydım. Su da onlarla beraberdim. Çünkü görmedikleri için onlara dokunarak temas ediyorum. Teknikleri o şekilde öğretiyorum. Hala heyecanları devam ediyor. Bence tüm engelliler spor yapmalı. Bu heyecanı bütün çocuklarımız yaşasın. Biz buna tüm branşlar olarak hazırız. Onları bekliyoruz. Kapılarımız onlara sonuna kadar açık. İmkanlarımız çok iyi, o yüzden gelsinler ve spor yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Sporcularının hiçbir zaman 'yapamayız' demediklerini dile getiren bilgin, "Çünkü ben onlara o güveni verdim. 'Ben başaracağım, çocuklarımla bir yere geleceğiz' dedim. Onlara bu güveni verdiğim için çok mutlu oldular ve sonuç olarak başardık. Halada o hırsı, heyecanı hissediyorum. Çocuklarımda da aynı şekilde, ailelerinde de aynı şekilde bu devam ediyor. Ailelerin emekleri de çok büyük, onlarda emek sarf ediyorlar. Haftanın 5 günü buraya getiriyorlar. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Suya çok farklı duygularla girdiğini söyleyen görme engelli yüzücü Selime Akyol, "Suya girdiğimde çok farklı duygular içerisindeydim ama şimdi çok güzel yüzdüğümü düşünüyorum. Hedefim milli takıma girmek. Avrupa yarışmalarına girmek ve birinci olmak istiyorum. Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Daha başka sporlara da başlamak istiyorum. Yüzmeyi daha çok ilerletip, ateş gibi gidip gelmek istiyorum. Engelli insanlar sakın 'ben engelliyim, yapamam' demesinler. Çünkü engelli olmak bir sıkıntı değil, önemli olan engelleri aşmak. Herkes spor yapmalı" dedi.

İlk başlarda endişelendiğini ama sonradan suya alıştığını kaydeden Beyza Yıldız da, "Suda olmak çok hoşuma gitti. Biraz endişe verdi ama o endişe sonradan yok oldu. Çok eğlenceli ve her zaman yapmak isteyeceğim bir şeye dönüştü. Yani gerçekten engelleri aşabilirsek çok güzel olur. Engellerimizi görmezden gelelim. Çok büyük ve aşılamayacak bir engelimiz yok. Hiç kimsenin de yoktur" diye konuştu.

Korku içerisinde yüzmeye başladığını dile getiren Filiz Dilhan ise, "Yüzmeye başladığımda çok heyecanlıydım. Korku içerisindeydim ama başarabileceğime inandım ve yarışlara girdim. Avrupa şampiyonlarına girip, birinci olmak ve Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Okul müdürümüz Tuncay Demir'e emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, il müdürümüze ve yüzme antrenörümüz Esra Bilgin'e de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Milli takıma girmek istediğini belirten Melise Akyol da, "Heyecanlı ve endişeliydim. Korku içerisindeydim ama başaracağımı da düşünüyordum. İlerdeki hedefim milli takıma girerek, Avrupa yarışlarına katılıp, Türkiye'yi temsil etmek" şeklinde konuştu.

Engelli yüzme şampiyonları
Engelli yüzme şampiyonları
Engelli yüzme şampiyonları
Engelli yüzme şampiyonları

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Engelli yüzme şampiyonları - Son Dakika Spor


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