Engin Aksöz Anıldı

16.08.2025 21:04
Engin Aksöz için Bursaspor-Eskişehirspor maçı öncesi anma töreni düzenlendi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin 7 Temmuz'da yaşamını yitiren önceki dönem genel sekreteri ve gazeteci Engin Aksöz, meslektaşlarınca anıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden gazeteci Engin Aksöz (73) için Bursaspor ile Eskişehirspor arasında Bursa Matlı Atatürk Stadı'nda oynanan dostluk karşılaşması öncesinde basın tribünde anma töreni düzenlendi.

Yıllarını geçirdiği basın tribününde kızı Selen Aksöz ve oğlu Yağız Aksöz de yerini alarak babalarının görev yaptığı koltukta Engin Aksöz'ü andı.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Bursa Şube Başkanı Ümit Akkuş'un da katıldığı törende TSYD Bursa Şubesi üyeleri ve gazeteciler, Aksöz'ü alkışlarla andı.

Kaynak: AA

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
