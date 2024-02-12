Engin Dağcı, Sarıgöl Belediyespor\'dan Alaşehir Belediyespor\'a transfer oldu

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Manisa 1. Amatör Küme Salihli B Grubunda oynadığı 16 maçın 16'sını da kazanarak namağlup şampiyon olan Sarıgöl Belediyespor'un 35 golle gol kralı olan Engin Dağcı Manisa Süper Amatör Lig C Grubunun lideri Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Manisa 1. Amatör Lig Salihli B Grubunda bu sezon oynadığı 16 maçta 35 gol atarak takımının namağlup şampiyon olmasına büyük katkısı olan ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Sarıgöl Belediyespor takımının gol kralı Engin Dağcı Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig (SAL) C Grubu lideri Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu. Diğer oynadığı takımlarda da çok sayıda gol krallığı yaşayan 'Bay gol' lakaplı Engin Dağcı hedeflerinin Alaşehir Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek olduğunu söyledi. Alaşehir Belediyespor oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 beraberlik alarak namağlup 35 puanla lider durumda bulunuyor. - MANİSA