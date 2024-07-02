Engin Fırat: Eleştiriler iyi niyetli değil - Son Dakika
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Engin Fırat: Eleştiriler iyi niyetli değil

Engin Fırat: Eleştiriler iyi niyetli değil

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, A Milli Takım'a ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya yöneltilen eleştirilerin iyi niyetli olmadığını söyledi. Fırat, Montella'nın Türkiye'deki meslektaşları tarafından acımasızca eleştirilmesine anlam veremediğini belirtti. Ayrıca, Fırat, yerli teknik direktörlere uluslararası tecrübe kazanmaları ve başarı elde etmeleri çağrısında bulundu. Avusturya maçıyla ilgili olarak ise Fırat, zorlu bir maç olacağını ancak turu geçebileceklerine inandığını ifade etti.

02.07.2024 11:23
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Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Takım'a ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya yöneltilen eleştirilerin iyi niyetli olmadığını söyledi.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam oynayacağı Avusturya maçı öncesinde milli takıma ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya yöneltilen bazı eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Deneyimli teknik adam, Montella'nın Türkiye'deki meslektaşları tarafından hem de uluslararası alanda tecrübesi bulunmayan, hiç bir başarı yaşamamış olanlar tarafından bu kadar acımasızca eleştirilmesine anlam veremediğini belirtti. Fırat, "O koltuğu mevcut teknik adamdan daha fazla hak ettiğini düşünüyor olabilirsin ama sanki bazıları milli takım başarısız olsun diye bekler hale gelmiş. Bu düşünce bile benim tüylerimi ürpertiyor" dedi.

"Taraftar eleştirebilir, medya eleştirebilir ama meslektaşların bu tutumu etik değil"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, meslektaşları tarafından eleştirilmesinin doğru olmadığını aktaran Fırat, "Bir tarafta bu acımasız eleştirileri görürken, diğer tarafta da Fatih Terim'in açıklamalarına denk geldim. İşte uluslararası tecrübe böyle birşey. Malesef Montella'yla ne kariyerleri, ne kazandıkları başarıları kıyaslanmayacak yerli teknik direktörlerimiz taş taş üstünde bırakmazken, Fatih hoca kendisine de yakışan şekilde milli takımımıza ve hocamıza desteğini açık yüreklilikle ve büyük bir incelikle dile getirmiş. Umarım örnek olur" ifadelerini kullandı.

"Kendilerine güveniyorlarsa gitsinler uluslararası bir tecrübe yaşasınlar ve başarıp gelsinler"

Engin Fırat, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Malesef bu şekilde gündem oluşturan, konfor alanından hiç çıkmadan bütün koltuklar benim olsun isteyen yerli teknik adamlarla biz de çalıştığımız her yerde karşılaşıyoruz. Ülkemizdeki hocalarımıza da tavsiyem diğerlerine verdiğim gibi olacak, burada değerinizin bilinmediğini düşünüyorsanız, bilgi, beceri ve tecrübenizi yurtdışında kanıtlayın ve bütün millet olarak alkışlayalım, destekleyelim."

"Avusturya'yı geçmek zor ama imkansız değil"

A Milli Takım'ın, EURO 2024 son 16 turunda bu akşam oynayacağı Avusturya maçıyla ilgili de konuşan Fırat, "Kesinlikle kolay bir maç olmayacak ama kompakt oynadığımız taktirde hızlı hücumlarla pozisyonlar bulabiliriz. Topa sahip olup, oyun kurmaya çalışan taraf olmaktansa sabırlı ve oyun disiplinine bağlı kalarak ihtiyacımız olanı hedefleyip turu geçebileceğimize inanıyorum" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Engin Fırat: Eleştiriler iyi niyetli değil - Son Dakika

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