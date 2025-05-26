Engin Fırat'ın Geleceği Belirsiz - Son Dakika
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Engin Fırat'ın Geleceği Belirsiz

Engin Fırat\'ın Geleceği Belirsiz
26.05.2025 11:00
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Engin Fırat'ın danışmanı, teknik adamın Katar ve Kuveyt'le görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Teknik Direktör Engin Fırat'ın danışmanlığını yapan Tolgahan Tuğlu, tecrübeli teknik adamın geleceği hakkında konuştu. Tuğlu, "Süper Lig takımı aradı ama sadece bir telefon görüşmesi oldu. Hafta sonu Katar'da bir görüşme gerçekleştirdi. Milli maç arasından sonra Kuveyt'te bir toplantı olacak" dedi.

Uzun yıllardır Teknik Direktör Engin Fırat'ın danışmanlığını yapan Tolgahan Tuğlu, deneyimli teknik adamın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Engin Fırat'ın, Kenya ile sözleşmesini feshetmesinin ardından yeni durağının neresi olacağıyla ilgili Tuğlu, "Açık konuşmak gerekirse bunu şu anda kimse bilemez. En son örneğini size anlatayım; Katar'da bir kulüple görüşme halindeydik, hatta imza aşamasına gelmiştik. Gece bir anda telefonla arayıp 'Kararımı verdim, Kenya'ya gidiyoruz' dedi. Ben de şaşkınlıkla 'O da nereden çıktı şimdi?' diye sordum. Ama işte Engin hoca böyle biridir. Heyecanı ve projeye duyduğu inanç, onun kararlarını şekillendirir. Şu anda görüşme halinde olduğumuz yerler var ama neye karar vereceğini kestirmek zor" ifadelerini kullandı.

"Engin hocanın dünyaya bakışı çok farklı"

Engin Fırat'ın yurt dışında çalışmayı tercih etmesiyle alakalı da Tolgahan Tuğlu, "Engin hocanın dünyaya bakışı çok farklı. 200'den fazla ülkeyi eşit değerlendiriyor. Kafasına ne yatarsa onu yapar. Zaten defalarca dile getirdi; 'Türkiye'de bir takımdan diğerine geçen bir hoca olmak istemiyorum' dedi. Teklifler oldu ama bir şekilde gerçekleşmedi. Ayrıca en çok sevdiği şeylerden biri dünyanın en iyi takımlarına ve teknik direktörlerine karşı oynamak. Gerçekten meydan okumayı seviyor" şeklinde konuştu.

"Futbol camiasındaki herkes onu tanıyor"

Tolgahan Tuğlu, tecrübeli teknik adamın futbol camiasında herkes tarafından bir isim olduğuna dikkat çekerek, "İlk kez birlikte çalışmaya başladığımızda bana; 'Türkiye'de beni tanımasınlar, yeter ki dünya tanısın' dedi. O zaman tam anlamamıştım ama şimdi çok net görüyorum ne demek istediğini. Beraber 35-40 ülkeye gittik. Futbol camiasındaki herkes onu tanıyor. En çok da üst düzey rakip teknik direktörlerin gösterdiği saygı beni etkiliyor. Basın toplantılarında onu onurlandırıyorlar. Geçtiğimiz yıl Afrika Futbol Federasyonu (CAF), tüm Afrika milli takım teknik direktörlerini davet etti. Modern futbol üzerine tartışmalar yapıldı. Engin hocanın Kenya'sı, hızlı geçiş oyunu konusunda örnek gösterildi. Gerçekten gurur verici bir andı. Türkiye futbol tarihinde bunu söyleyebilecek kaç teknik adam var?" diye konuştu.

'Türkiye'de hak ettiği değeri görmemesi onu rahatsız etmiyor mu?' sorusuna ise Tuğlu, "Gerçekten umurunda değil. Ben de daha önce bunu sormuştum. 'Bu benim ayıbım değil' cevabını verdi bana. Bence de tamamen haklı" cevabını verdi.

Görüşme halinde olduğu takımlar

Engin Fırat'ın, görüşmede olduğu takımlara yönelik bilgiler de veren Tolgahan Tuğlu, "Türkiye'den bir Süper Lig takımı aradı ama sadece bir telefon görüşmesi oldu. Hafta sonu Katar'da bir görüşme gerçekleştirdi. Milli maç arasından sonra Kuveyt'te bir toplantı olacak. Bunlar şu anda bildiklerim. Fakat Engin hoca ile ilgilenen birçok ülkede sezon henüz bitmedi ya da yeni bitti. 10 gün sonra daha net konuşabiliriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Engin Fırat, Politika, Türkiye, Kuveyt, Futbol, Kenya, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engin Fırat'ın Geleceği Belirsiz - Son Dakika

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