Engin Fırat: "Spor yasası 15 sene geç çıktı" - Son Dakika
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Engin Fırat: "Spor yasası 15 sene geç çıktı"

18.05.2022 12:04
Engin Fırat: "Spor yasası 15 sene geç çıktı"

Teknik Direktör Engin Fırat gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Engin Fırat gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Spor yasasına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, bu yasanın 15 sene geç çıktığını vurguladı.

Türkiye'yi Avrupa'nın ve dünyanın birçok bölgesinde başarıyla temsil eden ve halen Kenya'da görev yapan teknik direktör Engin Fırat, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kenya'daki durumun karışık olduğuna dikkat çeken Fırat, "FIFA araya girdi. Spor Bakanı Federasyona müdahale ediyor. Sanırım Ağustos ayında durum normale döner. Benim devam edip etmeyeceğim de net değil. Şu an Arap ülkelerinden teklifler var. Yani ayrılabilirim veya Futbolda ender olanı yapıp hem milli takım hem de kulüp takımı çalıştırabilirim. Bu ay her şey belli olur" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA TORRENT'İN OYUN TARZINA UYGUN OYUNCU YOKTU"

Türkiye'de daha önce kulüplerle görüştüğünü söyleyen Engin Fırat, "Daha önce ciddi bir görüşme yapmıştık. Ailem de Türkiye'de çalışmamı çok istiyor. Kafama uygundu aslında ama sonuçta anlaşamadık. Yanı istediğim ortam oluşursa Türkiye'de çalışırım. Ama şu an böyle bir durum yok" dedi. Daha önce Galatasaray'da Torrent'in başarılı olmasının zor olduğunu ifade eden Fırat, bununla ilgili olarak "Bu mantık işi. Onun oynatmak istediği oyun tarzı için Galatasaray'da oyuncu yoktu. Kulüpler seçtiği hocanın CV'sine değil hocanın oyun anlayışına bakması lazım" dedi.

"SPOR YASASI 15 SENE GEÇ ÇIKTI"

Süper Lig'de bu sezon Nuri Şahin, İlhan Palut ve Emre Belözoğlu'nun iyi çıkış yakaladığını söyleyen Engin Fırat, "Antalya spor ligin en fazla kenar oyunu uygulayan takımı. Türk futbolun belki de en büyük zaafı kenar oyunu. Konyaspor ve Başakşehir de iyi kompakt oyun oynuyor. Yanı geçiş oyunu çabuk yapıyorlar. Beğeniyorum. Her zaman oyunun içinde kalıp, kontrol etmeye çalışıyorlar. Top kaybında alanı iyi daraltıyorlar. Bu isimler gelecekte yurt dışında çalışır diye düşünüyorum" dedi. Son olarak spor yasası hakkında konuşan Fırat, "Detayları tam bilmiyorum, ama iyi tarafları var ve de uygulanması zor olan tarafları da var. Ama bana göre geç çıktı yasa. Kulüplerimiz ekonomik anlamda çok zor durumda. Birçok tarihi kulüplerimiz kayboldu veya kaybolmak üzere. Spor yasası 15 sene geç çıktı gibi" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Engin Fırat: Spor yasası 15 sene geç çıktı
Engin Fırat: Spor yasası 15 sene geç çıktı
Engin Fırat: Spor yasası 15 sene geç çıktı
Engin Fırat: Spor yasası 15 sene geç çıktı
Engin Fırat: Spor yasası 15 sene geç çıktı
Engin Fırat: Spor yasası 15 sene geç çıktı
Engin Fırat: Spor yasası 15 sene geç çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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