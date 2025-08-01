Enis Destan Hull City\'ye Transfer Oldu

TRABZONSPOR, Enis Destan'ın Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor, Enis Destan'ın Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi: , "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin %50'si Kulübümüze ödenecektir."