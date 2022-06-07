Enis Destan, Trabzonspor'da formayı istiyor - Son Dakika
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Enis Destan, Trabzonspor'da formayı istiyor

07.06.2022 11:01

Trabzonspor ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın golcülerinden Enis Destan, hedefinin bordo-mavili ekipte formayı kapıp, A Milli Takım'a yükselmek olduğunu söyledi.

Trabzonspor ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın golcülerinden Enis Destan, hedefinin bordo-mavili ekipte formayı kapıp, A Milli Takım'a yükselmek olduğunu söyledi.

Enis Destan, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10 Haziran Cuma günü İstanbul'da Kazakistan ve 14 Haziran Salı günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın kampında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Genç futbolcu, I Grubu'nda 7 puanla 3. sırada bulunan Ümit Milli Takım'ın gruptan çıkması için ikinci sıradaki Danimarka'nın puan kaybını beklediklerini belirterek, "Şansımız daha çok rakibin puan kayıplarına göre şekillenecek. Önümüzde iki maç var. Bunları en iyi şekilde geçip, iyi oyun ve iyi skorla bitirmek istiyoruz." dedi.

Enis Destan, "Burak Yılmaz milli takıma veda etti. Diğer mevkilere göre nispeten dar bir rotasyon var. Yakın zamanda seni A Milli Takım'da görebilir miyiz?" sorusunu, "Her futbolcunun hayali A Milli Takım'da oynamaktır. Bu benim de hayallerimden biri. Önemli olan çok çalışıp, çok maç oynayıp, oraları yakalayabilmek. Ben de önümüzdeki sezon bunu en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Maç eksiğim var. Onları gidermeye çalışacağım. Önümüzdeki sezonlarda A Milli Takım'a yükselmek istiyorum." şeklinde yanıtladı.

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımdaki ilk dönemiyle ilgili şöyle konuştu:

"Trabzonspor'da şampiyonluğa oynuyorduk ve forma bulamadım. Fakat önümüzdeki sezonlarda kalıcı olmak, daha çok maç oynamak, Trabzonspor'da nice şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Hamret 38 yıl sürmüştü, şimdi şampiyon olduk ve şeytanın bacağını kırdığımızı düşünüyorum. İlerleyen sezonlarda da şampiyon olacağız. Şampiyonluk çok farklı bir duyguydu. Benim de ilk Süper Lig şampiyonluğumdu. İnşallah bir daha yaşarım."

Enis Destan, "Trabzonspor'da önemli yabancı forvetler bulunuyor. Bu rekabette formayı alacağına inanıyor musun?" sorusuna, "İnşallah. Neden olmasın? Trabzonspor'a oturmaya değil oynamaya geldim. Daha çok çalışıp, Abdullah Hoca'nın dediklerini daha fazla yapıp, diğer forvetlerden formayı kapmak istiyorum." yanıtını verdi.

"Abdullah Hoca çok disiplinli"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışmanın kendisi için avantaj olduğunun altını çizen Enis, "Abdullah Hoca çok disiplinli. Diğer hocalardan da taktiksel farkı var. Gelişimimiz için bize her şeyi sağlıyor. Biz de ona uyup daha çok gelişmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi için heyecan duyduğunu aktaran genç futbolcu, "İlk defa Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacağım. Bu benim için çok iyi bir duygu. Abdullah Hoca ve ekibi de muhtemel rakipler için her şeyi analiz ediyor. Biz de sezon başı kampını iyi geçirip, play-off etabında iyi sonuçlar alarak gruplara kalmak istiyoruz. Daha sonra da son 16, çeyrek final ve yarı finallere kalıp, iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğini sahanın içinde duymak istiyorum. Farklı bir duygu olacağını düşünüyorum. O duyguyla inşallah güzel sonuçlar yakalarız." şeklinde konuştu.

"Oynamak istediğim lig Bundesliga"

Enis Destan, Avrupa liglerindeki maçları izlediğini belirterek, "Özellikle Bundesliga ve Premier Lig'i takip ediyorum. İkisi de çok keyifli ligler ama oynamak istediğim Lig Bundesliga. İnşallah da oynarım diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Genç futbolcu, idolünün ise Bayern Münihli yıldız futbolcu Robert Lewandowski olduğunu sözlerine ekledi.

Enis Destan, Trabzonspor'da formayı istiyor
Enis Destan, Trabzonspor'da formayı istiyor
Enis Destan, Trabzonspor'da formayı istiyor
Enis Destan, Trabzonspor'da formayı istiyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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