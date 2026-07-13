ENKA Open Tenis Turnuvası İstanbul'da Başlıyor

12-19 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek ENKA Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı.

İstanbul Levent'teki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, ENKA Spor Kulübü Spor Koordinatörü Ayşegül Baklacı, ENKA Open Turnuva Direktörü Altuğ Çelikbilek, tenisçiler Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu ve Anastasia Zakharova ile davetliler katıldı.

Türk tenisi adına gerçekleştirilen önemli bir organizasyonun başlangıcında bir araya geldiklerini söyleyen Şafak Müderrisgil, "Emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. ENKA, Türk tenisinin önemli mihenk taşlarından. Bu turnuvayı organize ettikleri için onları kutluyorum. ENKA Open, Türkiye'nin uluslararası tenis organizasyonlarındaki güçlü konumunun önemli göstergelerinden. Dünyanın farklı ülkelerinden başarılı sporcular burada buluşacak ve Türk tenisinin gelişimine önemli katkı sağlayacak. Uluslarası tenis merkezlerinden biri haline gelmek istiyoruz. Bugün de Çağla ve Ayla ile 10 Türk tenisçimiz organizasyonda mücadele edecek. Bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48'inciliğe yükselerek en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi olan Zeynep Sönmez'in gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Müderrisgil, "Diğer sporcularımız da çok güzel başarılar elde ediyor. Bir yandan da bu sporcularımız gençlere rol model oluyor. Yetenek havuzunu verimli hale getirip sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Zeynep'in nice başarılara imza atacağına eminiz ve her türlü desteği de vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ayşegül Baklacı, ENKA Spor Kulübünün Türk sporuna verdiği katkının altını çizerek, şunları söyledi:

"ENKA, Türk sporuna hizmet veren, altyapısından olimpik seviyeye sporcular yetiştiren, sporcuları ortaya çıkartmak için gerekli tüm yatırımı sağlamaya çalışan bir kulüp. Bu masada oturan birçok yeteneği Türk tenisine kazandıran ve kazandıracak olan bir anlayışımız var. Uzun yıllardır özveriyle Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz. Federasyon ve bakanlığımızla yeni olimpiyat katılımlarını hep birlikte yaşayıp sevineceğiz. Tüm sporcuları ENKA Open'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Katılan sporculara ve emeği geçenlere başarılar diliyorum."

Yoğun tempolu bir hazırlık sürecini geride bıraktıklarını kaydeden Altuğ Çelikbilek, "Turnuvada yüksek seviyede mücadeleler olacak. Bana turnuva sürecinde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum ve sporculara başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve Ayla Aksu ile Rus raket Anastasia Zakharova da böyle büyük bir turnuvanın İstanbul'da düzenlenmesinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

ENKA Open

ENKA Open Uluslararası Tenis Turnuvası, 12-19 Temmuz tarihlerinde tenis tutkunlarını İstanbul'da buluşturacak.

Sadi Gülçelik Spor Sitesi'ndeki ENKA Spor Kulübü kortlarında WTA 125 seviyesinde düzenlenecek turnuva, uluslararası arenanın önemli isimlerini bir araya getirirken Türk tenisinin deneyimli raketleri Çağla Büyükakçay ve Ayla Aksu'ya kendi seyircileri önünde şampiyonluk mücadelesi verme fırsatı sunacak.

Sporseverler, turnuva boyunca karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek.