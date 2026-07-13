ENKA Open Tenis Turnuvası İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ENKA Open Tenis Turnuvası İstanbul'da Başlıyor

13.07.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12-19 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek ENKA Open, Türk tenisinin uluslararası buluşması olacak.

12-19 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek ENKA Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı.

İstanbul Levent'teki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, ENKA Spor Kulübü Spor Koordinatörü Ayşegül Baklacı, ENKA Open Turnuva Direktörü Altuğ Çelikbilek, tenisçiler Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu ve Anastasia Zakharova ile davetliler katıldı.

Türk tenisi adına gerçekleştirilen önemli bir organizasyonun başlangıcında bir araya geldiklerini söyleyen Şafak Müderrisgil, "Emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. ENKA, Türk tenisinin önemli mihenk taşlarından. Bu turnuvayı organize ettikleri için onları kutluyorum. ENKA Open, Türkiye'nin uluslararası tenis organizasyonlarındaki güçlü konumunun önemli göstergelerinden. Dünyanın farklı ülkelerinden başarılı sporcular burada buluşacak ve Türk tenisinin gelişimine önemli katkı sağlayacak. Uluslarası tenis merkezlerinden biri haline gelmek istiyoruz. Bugün de Çağla ve Ayla ile 10 Türk tenisçimiz organizasyonda mücadele edecek. Bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48'inciliğe yükselerek en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi olan Zeynep Sönmez'in gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Müderrisgil, "Diğer sporcularımız da çok güzel başarılar elde ediyor. Bir yandan da bu sporcularımız gençlere rol model oluyor. Yetenek havuzunu verimli hale getirip sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Zeynep'in nice başarılara imza atacağına eminiz ve her türlü desteği de vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ayşegül Baklacı, ENKA Spor Kulübünün Türk sporuna verdiği katkının altını çizerek, şunları söyledi:

"ENKA, Türk sporuna hizmet veren, altyapısından olimpik seviyeye sporcular yetiştiren, sporcuları ortaya çıkartmak için gerekli tüm yatırımı sağlamaya çalışan bir kulüp. Bu masada oturan birçok yeteneği Türk tenisine kazandıran ve kazandıracak olan bir anlayışımız var. Uzun yıllardır özveriyle Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz. Federasyon ve bakanlığımızla yeni olimpiyat katılımlarını hep birlikte yaşayıp sevineceğiz. Tüm sporcuları ENKA Open'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Katılan sporculara ve emeği geçenlere başarılar diliyorum."

Yoğun tempolu bir hazırlık sürecini geride bıraktıklarını kaydeden Altuğ Çelikbilek, "Turnuvada yüksek seviyede mücadeleler olacak. Bana turnuva sürecinde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum ve sporculara başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve Ayla Aksu ile Rus raket Anastasia Zakharova da böyle büyük bir turnuvanın İstanbul'da düzenlenmesinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

ENKA Open

ENKA Open Uluslararası Tenis Turnuvası, 12-19 Temmuz tarihlerinde tenis tutkunlarını İstanbul'da buluşturacak.

Sadi Gülçelik Spor Sitesi'ndeki ENKA Spor Kulübü kortlarında WTA 125 seviyesinde düzenlenecek turnuva, uluslararası arenanın önemli isimlerini bir araya getirirken Türk tenisinin deneyimli raketleri Çağla Büyükakçay ve Ayla Aksu'ya kendi seyircileri önünde şampiyonluk mücadelesi verme fırsatı sunacak.

Sporseverler, turnuva boyunca karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, İstanbul, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ENKA Open Tenis Turnuvası İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay’a bağışladı Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 16:11:51. #7.12#
SON DAKİKA: ENKA Open Tenis Turnuvası İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.