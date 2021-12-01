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Ensar Taşkıran: Hedefim Türkiye'de forma giymek (YENİDEN) - Son Dakika

Ensar Taşkıran: Hedefim Türkiye'de forma giymek (YENİDEN)

01.12.2021 11:06

Almanya Mittelrheinliga ekiplerinden Deutz 05'de forma giyen Ensar Taşkıran, Türkiye'de forma giymek istediğini dile getirdi.

Almanya Mittelrheinliga ekiplerinden Deutz 05'de forma giyen Ensar Taşkıran, Türkiye'de forma giymek istediğini dile getirdi.

On yaşında (Taxofit) Futbol okuluna başlayan Taşkıran, 16 yaşında gençler 3. Lig Rhein Süd takımında  başarılı iki sezon geçirdi. Köln'ün en eski köklü kulübü Bundesliga U17 Viktoria takımınında iki sezon formasını giyen Ensar, iki sezondur Deutz 05 in birinci takımında oynuyor.

Almanya Mittelrheinliga ekiplerinden Deutz 05 forması giyen Ensar Taşkıran, ilk hedefinin Ümit Milli Takım olduğunu belirterek Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.Almanya'nın Köln kentinde yaşayan 18 yaşındaki gurbetçi Ensar Taşkıran, milli takım yetkililerine mesaj göndererek Türkiye'nin Ümit Milli Takımı'nda oynamak istediğini dile getirdi ve sonra da Almanya ile Türkiye'den gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi.Sol bek ve sol kanat oynayan gurbetçi oyuncu şu açıklamaları yaptı: "Küçük yaşlarda futbola başladım. Köln'deki Futbol okulu Taxofit'te futbol eğitimimi aldım. Victoria Köln'de oynadım. Şimdi Köln Deutz 05 takımında oynuyorum. Gelecekte Türkiye'de futbol oynamak istiyorum. Sol ayağımı iyi kullandığım için sol bek oynuyorum. Bu sezon şimdilik iki golüm var. Başta Fortuna Köln olmak üzere asistlerim var. Türkiye Ligi ve Almaya Bundesliga Ligi'ni yakından takip ediyorum. Nasip kısmet olursa Türkiye Birinci ya da Süper Lig'de yukarılarda oynamak istiyorum. İlk hedefim Türkiye'nin ümit milli takımında oynamak sonra da Almanya ile Türkiye'den gelen teklifleri değerlendireceğim.OĞUZHAN MATARACI: GENÇLERİ TÜRKİYE'YE KAZANDIRMAK İÇİN ONLARI YAKINDAN İZLİYORUZ"Ensar Taşkıran'ı izlemek için İstanbul'dan gelen, Fenerbahçe ve Antalyaspor kadrolarında geçmiş sezonlarda yer alan ümit milli futbolcu Oğuzhan Mataracı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunarak; "Türkiye'den buraya genç arkadaşlarımızı izlemeye geldik. İsimleri bizlere geldi. Bizler de Türkiye'ye kazandırmak için bu arkadaşları izlemeye geldik. Ensar ve Emirhan kardeşimizi izledik beğendik inşallah bunların gelecekleri için biz de olumlu şeyler yapacağız. Köln'de oynayan bu iki kardeşimiz çok ön plana çıkmış. Biz de onları kendi gözümüzde görüp izlemek için buraya geldik. Gerçekten çok tempolu ikisi de çok dinamikler" şeklinde konuştu.İBRAHİM TAŞKIRAN: OĞLUM İNŞALLAH DAHA İYİ YERLERE GELECEK

Desteğini hiç esirgemeyen ve oğlunun futbol oynaması için tüm imkanlarını seferber eden İbrahim Taşkıran ise "Oğlum altı yaşından beri futbol oynuyor yedi yaşında futbol okuluna başladı. Dört sene futbol eğitimi aldı. Okul  bittikten sonra Victoria takımına geçti. Orada iki yıl oynadı. Şimdi Deutz 05'in birinci takımının banko oyuncusu. İnşallah nasip kısmet olursa daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz biz her zaman oğlumuzun arkasındayız" dedi.

Bundesliga, Almanya, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ensar Taşkıran: Hedefim Türkiye'de forma giymek (YENİDEN) - Son Dakika Spor


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